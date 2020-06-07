До варшавського аеропорту імені Шопена прибули два літаки авіакомпанії МАУ, що привезли до Польщі 186 заробітчан з України.

Після проходження 14-денної обсервації їх доправлять до місць праці у різних куточках Польщі.

– Ми перевезли ще 186 наших українських працівників, у яких уже укладені довгострокові трудові контракти, – заявив власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

Перевезення людей саме двома літаками було вимушеним кроком, адже на борту може перебувати така кількість пасажирів, яка не перевищує половину посадкових місць.

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Кириченко зазначив, що попри збитки від організації двох чартерів компанія зрештою пішла на це, аби виконати свої зобов’язання перед українськими працівниками і польськими підприємствами.

Усіх українських працівників, які прибули до Польщі, забезпечать повною медичною страховкою, зокрема на випадок коронавірусу.

Польще планує повноцінно відкрити кордони з 15 червня – через три місяці після їхнього закриття. З послабленням карантину, в країні починає зростати попит на українських заробітчан.

Польща поступово відновлює економіку, тому знадобилися люди, які працювали б на сезонних роботах в аграрному секторі.