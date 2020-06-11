15 марта июня Укрзализныця возобновит движение 14 пригородных поездов на фастовском, нежинском и яготинском направлениях.

Сообщение Киев — Козятин — Киев:

№6202/6008 Козятин — Фастов — Киев;

№7032 Фастов — Киев, №6070 Тарасовка — Киев;

№6014 Фастов — Киев;

№6029 Киев — Фастов;

№6027/6213 Киев — Фастов — Козятин;

№6035 Киев — Фастов;

№6023/6211 Киев — Фастов — Козятин.

Сообщение Киев — Нежин — Киев:

№6902 Киев — Нежин;

№6915 Нежин — Киев;

№6930 Киев — Нежин;

№6929 Нежин — Киев.

Сообщение Киев — Яготин — Киев:

№6880 Киев — Яготин;

№6809 Яготин — Дарница.

Укрзализныця продолжит восстанавливать движение электричек, если в дальнейшем будут соответствующие решения власти в регионах.

Расписание электропоездов, которые снова курсируют после запрета движения из-за карантина, доступны на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

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Противоэпидемические нормы проезда в электричках

По рекомендациям Министерства здравоохранения, в вагон должны зайти не более ста человек. Стоять в салоне запрещается.

Маска на лице является обязательным условием пребывания в электричке. По желанию пассажирам будут измерять температуру.