15 марта июня Укрзализныця возобновит движение 14 пригородных поездов на фастовском, нежинском и яготинском направлениях.
Сообщение Киев — Козятин — Киев:
- №6202/6008 Козятин — Фастов — Киев;
- №7032 Фастов — Киев, №6070 Тарасовка — Киев;
- №6014 Фастов — Киев;
- №6029 Киев — Фастов;
- №6027/6213 Киев — Фастов — Козятин;
- №6035 Киев — Фастов;
- №6023/6211 Киев — Фастов — Козятин.
Сообщение Киев — Нежин — Киев:
- №6902 Киев — Нежин;
- №6915 Нежин — Киев;
- №6930 Киев — Нежин;
- №6929 Нежин — Киев.
Сообщение Киев — Яготин — Киев:
- №6880 Киев — Яготин;
- №6809 Яготин — Дарница.
Укрзализныця продолжит восстанавливать движение электричек, если в дальнейшем будут соответствующие решения власти в регионах.
Расписание электропоездов, которые снова курсируют после запрета движения из-за карантина, доступны на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.
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Противоэпидемические нормы проезда в электричках
По рекомендациям Министерства здравоохранения, в вагон должны зайти не более ста человек. Стоять в салоне запрещается.
Маска на лице является обязательным условием пребывания в электричке. По желанию пассажирам будут измерять температуру.