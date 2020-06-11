3 15 червня Укрзалізниця відновить рух 14 приміських поїздів на фастівському, ніжинському та яготинському напрямках.
Сполучення Київ — Козятин — Київ:
- №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ;
- №7032 Фастів — Київ, №6070 Тарасівка — Київ;
- №6014 Фастів — Київ;
- №6029 Київ — Фастів;
- №6027/6213 Київ — Фастів — Козятин;
- №6035 Київ — Фастів;
- №6023/6211 Київ — Фастів — Козятин.
Сполучення Київ — Ніжин — Київ:
- №6902 Київ — Ніжин;
- №6915 Ніжин — Київ;
- №6930 Київ — Ніжин;
- №6929 Ніжин — Київ.
Сполучення Київ — Яготин — Київ:
- №6880 Київ — Яготин;
- №6809 Яготин — Дарниця.
Укрзалізниця продовжить відновлювати рух електричок, якщо у подальшому будуть відповідні рішення влади в регіонах.
Розклад електропоїздів, які знову курсують після заборони руху через карантин, доступні на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.
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Протиепідеміологічні норми проїзду в електричках
За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, у вагон мають зайти не більше ста осіб. Стояти в салоні забороняється.
Маска на обличчі є обов’язковою умовою перебування в електричці. За бажанням пасажирам будуть вимірювати температуру.