В Винницкой области Укрзализныця возобновляет движение поездов дальнего следования. Уже можно купить билеты на поезда.

Продажа билетов открывается для поездов №106/105 (Одесса — Киев) в Винницу, а также №772/771 (Хмельницкий — Киев) в Гнивань.

Поезда № 779/780 (Сумы — Винница) начнет курсировать уже с 13 июня. Однако движение возможно будет только на выходных – в субботу и воскресенье.

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Такое решение приняла Винницкая областная государственная администрация.

В Украине возобновили движение поездов 1 июня. Тогда можно было купить билеты на более чем 20 рейсов, однако со временем Укрзализныця начала увеличивать количество возможных рейсов.

Пересматривать тарифы сейчас компания не планирует. В последний раз они пересматривались в 2018 году.

Также с 12 Укрзализныця восстанавливает рейсы дальнего следования №774/773 Киев — Шостка. Билеты можно купить уже сейчас.