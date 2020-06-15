Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили упрощение визового режима между странами во время телефонного разговора.

В частности, глава государства надеется на прогресс в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины. Поэтому он предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

— Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады, — заявил Владимир Зеленский.

Читайте: Украина вводит безвиз с Маршалловыми островами

Джастин Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом и поддержку Украины.

Три года безвиза с ЕС

В июне 2020 года исполнилось три года с момента, когда Украина получила безвизовый режим со странами Евросоюза.

За это время почти 49 млн украинцев воспользовались им во время путешествий. Самыми популярными странами стали Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Италия, Австрия, Германия, Греция и Испания.