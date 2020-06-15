Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили спрощення візового режиму між країнами під час телефонної розмови.

Зокрема, глава держави сподівається на прогрес у процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України. Тому він запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

– Ми маємо вже зараз окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо розпочати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад молоді, студентів. Очікуємо на прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади, – заявив Володимир Зеленський.

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Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.

Володимир Зеленський подякував Канаді за гуманітарну допомогу у боротьбі з коронавірусом та підтримку України.

Три роки безвізу з ЄС

У червні 2020 року виповнилося три роки з моменту, коли Україна отримала безвізовий режим з країнами Євросоюзу.

За цей час майже 49 млн українців скористалися ним під час подорожей. Найпопулярнішими країнами стали Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Італія, Австрія, Німеччина, Греція та Іспанія.