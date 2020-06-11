49 млн поездок за три года безвиза: куда чаще всего ездили украинцы

За три года действия безвизового режима почти 49 млн украинцев совершили поездки в страны Евросоюза.

Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы.

Самыми популярными странами стали Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Италия, Австрия, Германия, Греция и Испания.

При этом отмечается, что пассажиропоток в страны, где действует безвиз, ежегодно растет.

— Например, в 2018 году количество поездок была на уровне 17,5 млн, а в 2019 она составляла 18,65 млн.

Также в ведомстве отметили стремительный рост спроса на авиасообщение среди украинцев. Так же стремительно падает популярность морских путешествий.

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Растет и количество путешественников, которые для пересечения границы используют исключительно биометрический паспорт: по сравнению с 2017 годом оно выросла в 4,2 раза.

Начиная с 11 июня 2017 года, украинцы могут осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС (за исключением Ирландии) и страны Шенгенской зоны — Швейцарию, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.

Между тем представительство Украины при Европейском союзе напоминает, что с 2021 ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для путешественников.

Для того, чтобы получить разрешение на поездку в ЕС, предварительно нужно будет оформить онлайн-заявку.

В случае отсутствия замечаний со стороны правоохранителей авторизация будет проходить всего несколько минут. Если же возникнут дополнительные вопросы, их будут изучать специальные комиссии.