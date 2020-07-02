Отставка Смолия: причины и кто может стать новым главой НБУ

Вечером 1 июля всю Украину шокировала новость об увольнении главы НБУ Якова Смолия с указанной должности по собственному желанию.

Но еще большим шоком стала причина, по которой Смолий решил уволиться. Он заявил о “политическом давлении” на Нацбанк.

Скандальное заявление уже вызвало реакцию у международных партнеров Украины.

О каком “давлении” говорится и чего ожидать стране после увольнения Смолия читайте на Фактах ICTV.

Реакция на увольнение

В первые часы после сообщения об отставке главы НБУ, начали появляться многочисленные реакции как известных украинских политиков, чиновников, так и международных партнеров Украины.

Особое внимание в заявлении привлекло то, что на Национальный банк осуществлялось “систематическое давление”. Конечно, в глазах общества и международных партнеров государства это выглядит по меньшей мере плохо.

— В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами, — цитирует Смолия пресс-служба НБУ.

Сьогодні Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у… Опубликовано Національний банк України Среда, 1 июля 2020 г.

Конечно, украинские политики быстро отреагировали на эту информацию. И большинство — достаточно негативно.

Например, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал увольнение Смолия “рейдерским захватом” НБУ. Он также высказал мнение о том, что это приведет к срыву программы МВФ, эмиссии, гиперинфляции.

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук также негативно воспринял отставку главы НБУ.

— Прошлым летом каждая речь президента начиналась с “мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ”. Это первая и главная идея, которая лежала в основе нашей экономической стратегии… Теперь этой репутации (НБУ, — Ред.) нанесен очередной тяжелый удар. А возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас, — заявил Гончарук.

Хотя о так называемом “аудите НБУ” в команде Зеленского говорили уже давно, но до последних недель он, скорее всего, не был в центре внимания. В Офисе президента уверяют, что власть остается сторонником независимости НБУ и в его работе не произойдет никаких изменений.

Однако западные партнеры выражают свою обеспокоенность из-за заявления Смолия, ведь независимость Нацбанка стала залогом уменьшения коррупции и спасла банковский сектор, который обанкротился.

— Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку, — говорится в заявлении стран Большой Семерки.

Хотя на первый взгляд история с увольнением кажется понятной, здесь есть много странных вещей.

Было ли политическое давление?

Сейчас мы можем лишь спекулировать на тему того, действительно ли было политическое давление со стороны власти на НБУ. Однако в конце 2019 года Яков Смолий заявлял о том, что никакого давления на Нацбанк нет.

— Мы не чувствуем никакого давления со стороны президента или правительства на действия Национального банка. Те митинги, которые происходят под стенами, мы также не связываем с президентом или правительством. Это безусловно те лица, о которых я уже говорил, — говорил тогда глава Национального банка.

В комментарии Фактам ICTV политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко заявил, что определенное давление на НБУ было всегда. Другой вопрос, насколько оно было сильным и как проявлялось.

Конечно, в ситуации с экономическим кризисом власть желает, чтобы Нацбанк принимал определенные решения быстро, что могло не понравиться руководству учреждения.

По информации собственных источников Фактов ICTV, в одном из государственных банков начали “выжимать” высококлассных специалистов и заменять их “своими”. И уровень квалификации из-за этого перестал играть какую-либо роль.

Да, в этот банк приходят также специалисты, однако их квалификация намного ниже тех людей, которые были до них.

Возможно и этот фактор стал одной из причин, по которым глава НБУ все же решил подать в отставку.

По словам Фесенко, напряжение вокруг Нацбанка — нормальная ситуация для нашей страны, и часто она обостряется в кризисный период. А именно в таких кризисных реалиях мы сейчас и живем.

Он также считает, что на отставку Смолия повлияло несколько факторов.

— В парламенте есть несколько инициатив, в частности постановление Верховной Рады, об ответственности НБУ. Как мне известно, это связано с тем, что многие депутаты, команда Зеленского и экономический блок правительства не удовлетворены сотрудничеством с Нацбанком. Также сейчас обострилось противостояние между советом НБУ и правлением Нацбанка… Есть информация, что блокирование определенных кадровых решений Смолия и спровоцировало конфликт, — рассказывает политолог.

Кроме того, недовольство есть и в вопросе сотрудничества по восстановлению украинской экономики. Да, во время кризиса необходимо взвешенно подходить к каждому решению для восстановления экономики, но в наших реалиях власть могла воспринять размеренный подход как промедление.

Конечно же, независимость НБУ должна сохраняться. В то же время и на заявления наших международных партнеров нужно обращать внимание, но без паники, которая сегодня наблюдается среди многих политиков и экономистов.

Это, скорее всего, была такая себе “профилактика”, а для сохранения нормальных отношений нам достаточно и нового главы НБУ, которого хорошо воспринимают наши партнеры, и который является профи своего дела и сможет сохранить независимость Национального банка.

Последствия отставки главы НБУ

С момента заявления Смолия об увольнении с должности главы НБУ мы увидели огромное количество реакций от различных экономистов и государственных деятелей.

И довольно многие из них склоняются к мнению, что украинскую экономику ждут не лучшие времена.

Например, инвестиционный банкир Сергей Фурса, считает, что в краткосрочной перспективе мы почувствуем значительные последствия.

— Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе – паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы, — написал на своей странице в Facebook Фурса.

В комментарии Фактам ICTV экономист Алексей Кущ заявил, что большинство негативных ожиданий и опасений — от стремительного роста курса гривны к отзыву денег кредиторов по еврооблигациям, выпущенным Украиной — не что-то, что зависит от отставки действующего главы Национального банка.

— Не нужно думать, что Смолий — фигура равнозначная, например, Алану Гринспену (глава Федеральной резервной системы США в 1987-2006 годах). Я уверен, что ситуация в финансовой и монетарной системах по объективным причинам ухудшалась бы ближе к осени. Это касается курса, инфляции и т. д., — рассказал экономист.

То есть, даже при том условии, что действующий глава НБУ оставался бы на должности, экономическая ситуация становилась бы хуже. Однако, многие люди могут связывать эту ситуацию с отставкой Смолия, не углубляясь в проблему, считает Кущ.

По его словам, нужно понимать, что большинство заявлений об отставке главы Нацбанка нужно рассматривать через определенную политическую призму.

— Будет много голосов различных финансовых компаний, которые будут выступать против отставки Смолия. Против нее также будут выступать некоторые финансовые спекулянты. Но поддерживать ее будут промышленные инвесторы, если увольнение главы НБУ приведет к изменению монетарной политики. Нужно обращать больше внимания на заявления нашего промышленного сектора, — рассказывает Кущ.

Однако сейчас трудно сказать о том, кто именно будет преемником Смолия.

Кого видят преемником

По словам народного депутата Ярослава Железняка, одной из кандидатур на должность главы НБУ является председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Фесенко говорит, что есть информация о том, что среди потенциальных кандидатов на пост главы Нацбанка есть Богдан Данилишин, который сейчас возглавляет Совет НБУ.

Но есть вопрос: состоится ли вообще отставка Смолия или это был определенный политический шаг? Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента считает, что сейчас эта вероятность очень высока.

— Скорее всего, отставка состоится. Сейчас важно, кто станет преемником, новым главой НБУ. Желательно, чтобы это был человек мощный, профессиональный и политический. Опыт показывает, что от того, как тот или иной руководитель взаимодействует с президентом, парламентом, общественным мнением зависит и его политическая стабильность. Также необходимо, чтобы этот человек не только сохранял независимость Нацбанка, но и мог сотрудничать с правительством для обеспечения возобновления экономического роста, — говорит Фесенко.

Сейчас можем только гадать, кто сядет в кресло главы Нацбанка, однако это должен быть человек, который разбирается в монетарной политике.

— Я уважаю Шевченко, он сильный банкир, но мне кажется, что сейчас председателем НБУ стать монетарщик… Условно говоря, человек, сильный в монетарной политике. Потому что у коммерческих банкиров совсем другие инстинкты и рефлексы, которые не совместимы с должностью главы НБУ, — рассказывает Кущ.

Он считает, что назначение будет совсем неожиданным. Что-то вроде того, как назначали Алексея Гончарука премьер-министром.

В любом случае главная задача — остановить падение украинской экономики и сделать все, чтобы вернуть ее к росту.

В то же время нужно не допустить тех апокалиптических сценариев, которые сейчас “рисуют” различные эксперты. Остается надеяться, что Нацбанк возглавит человек, который готов к вызовам, с которыми столкнется Украина.

Владислав Бомбела