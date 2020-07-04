В День Нацполиции все внимание приковано к нашим правоохранителям, которые ежедневно берегут покой в стране. Однако в последнее время о них говорят не только из-за праздника.

Незадолго до Дня Нацполиции внимание на полицейских обращали из-за ряда неприятных резонансных событий. А в начале июня появился и рейтинг доверия к правоохранительным органам, который показывал не совсем приятные цифры.

Ко Дню Нацполиции Факты ICTV рассказывают, почему украинцы меньше доверяют полицейским и как можно исправить эту ситуацию.

Давление и резонанс

В мае-июне в Украине произошло несколько резонансных происшествий с участием полицейских. Так, 15 июня во время митинга в поддержку Сергея Стерненко произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции.

Подобные вещи часто происходят во время масштабных протестов, и не являются чем-то необычным не только в Украине, но и многих странах мира.

Однако во время этого противостояния зафиксировали неподобающее поведение правоохранителей. Они избили аспиранта исторического факультета Национального университета им. Тараса Шевченко Александра Кирьякова, когда тот уже не сопротивлялся.

— Из обнародованных в СМИ сообщений четко видно, что Кирьякова бьют полицейские, когда он уже лежит на земле. Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла, — сообщили в университете.

Действия полицейских уже проверяет ГБР. Однако это лишь один случай, который приобрел широкую огласку. Часто граждане выкладывают видео, на которых видно, как правоохранители нарушают их права.

Особенно страшный произвол полицейских украинцы увидели в городе Кагарлык. Там двое полицейских прямо в отделении пытали женщину, а затем изнасиловали ее.

В результате происшествия 10 работников отделения полиции в Кагарлыке уволили, а двух подозреваемых в противоправных действиях против женщины арестовали. Сейчас идет суд, однако правоохранители не признают свою вину.

И даже при обычных обращениях в полицию у людей возникают проблемы, ведь у них не возникает впечатление, что они попали в инстанцию, которая должна им помочь.

Психолог Роман Мельниченко говорит, что многих просто деморализует поход в полицейский участок.

— У нас каждый поход в полицейское отделение или в другие правоохранительные службы — это попадание в организацию, которая ломает, деморализует. Одну из худших в мире, — говорит психолог.

И почему-то в Украине граждане не выходят на протесты, чтобы выразить свое недовольство действиями полиции. Однако мы можем увидеть его в несколько ином показателе.

Снижение рейтинга

Мы видим, что в течение 2020 года наблюдается снижение уровня доверия к правоохранителям, в частности Нацполиции. В январе председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в конце 2019 года уровень доверия к полиции составлял около 48%.

Последняя же информация по уровню доверия к системе МВД показывает, что Нацполиции доверяют около 43,7% граждан. Однако в других подразделениях ситуация несколько лучше.

В комментарии Фактам ICTV эксперт Ассоциации УМДПЛ (украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов) Сергей Перникоза заявил, что цифры и исследования в конце 2019 года, и опубликованы Министерством внутренних дел в настоящее время вряд ли являются достоверными.

— Часто эти показатели значительно завышены. Если мы говорим о рейтинге, опубликованном в конце 2019 года, то стоит заметить, что среди экспертов было много критики по поводу того, как проводился опрос, кем, какие данные брали, каким образом их получили.

Его проводила малоизвестная социологическая компания, которая в чрезвычайно короткий срок смогла измерить доверие и оно было в разы больше, чем показывали предыдущие исследования. Я подозреваю, что реальные показатели намного ниже тех, которые публикуются сейчас, — говорит он.

Конечно, отпечаток на этот рейтинг наложило недавнее изнасилование Кагарлыке, стрельба в Броварах и тому подобное. Однако, если бы мы были уверены в беспрекословности этих данных, то ситуация была бы не такой плохой.

На самом деле, для многих стран доверие к полиции на уровне 40-50% является нормальным явлением.

— Это вполне приемлемый показатель и он был бы едва не идеальным в Украине, но, к сожалению, есть большие сомнения касательно того, что именно такие показатели доверия населения к полиции, — говорит Перникоза.

Однако в 2015 году ситуация в странах Европы была по большей части лучше ситуации в Украине. Согласно статистике Евростата, доверие ниже пяти баллов (по шкале, где ноль — вовсе не доверяю, 10 — полностью доверяю) наблюдалась только в Чехии и Словакии.

Для многих стран нормальная ситуация, что доверие к полиции находится на уровне пяти баллов. Но это не значит, что Украине ее не нужно повышать.

— МВД должно иметь четкое видение того, какой должна быть структура полиции, как она будет комбинироваться. Как следователи могут комбинировать свою деятельность с участковыми, а те с патрульными и наоборот. Если эта структура где-то и есть, то мы о ней мало что знаем. Безусловно, нужно повышать эффективность расследования преступлений. Если в резонансных преступлениях есть определенное продвижение, то по мелким кражам никаких адекватных расследований очень часто нет, — заключает эксперт Ассоциации УМДПЛ.

Как защититься от противоправных действий

Сейчас в Украине существует очень много проблем в работе полиции с гражданами. Конечно, не все они не пытаются научиться, как делать свою работу, но часто можно увидеть, что полицейский “забывает” представиться, запрещает снимать себя, нарушает права человека и тому подобное.

Факты ICTV пообщались с адвокатом Сергеем Цымбалюком, чтобы узнать, как люди могут защититься от противоправных действий правоохранителей.

Сейчас у большинства людей есть с собой гаджеты, которые способны записывать видео, поэтому этим стоит пользоваться. Особенно, если вы видите, что разговор со стражем порядка выходит из-под контроля.

— Главным принципом защиты человека от полицейского произвола является фиксация нарушения, наличие свидетелей, видеоматериалов, то есть доказательств. При появлении полицейского человек уже должен быть готов к тому, что она уже в суде … собранных доказательств суд в дальнейшем предоставит правовую оценку.

Если есть определенный конфликт, то лучше сразу подойти к прохожим, спросить видели они, что произошло. Если они видели — записать фамилию, имя, отчество, контактный телефон. Затем эти люди смогут дать показания в суде, — рассказывает Цимбалюк.

Люди должны уметь отстаивать свои права, требовать от полицейских представиться, предъявить удостоверение, составлять соответствующие протоколы, когда это необходимо.

Сейчас же многие просто боятся, что после этого следующее, что произойдет — это поездка в полицейский участок, где неизвестно какое пытки придумают правоохранители.

По словам Цымбалюка, никогда не нужно забывать о том, что у вас есть право на бесплатную правовую помощь.

— У гражданина есть право на бесплатную правовую помощь. То есть во время общения с полицейскими он может попросить остановиться и требовать адвоката на место происшествия. И именно правоохранители должны обеспечить человеку его бесплатно. Это сильно помогает, — говорит адвокат.

Однако не нужно доказывать свою правоту, как говорится, с “пеной у рта”. Полицейские тоже люди и могут использовать вашу агрессию в свою пользу.

К любому диалогу с правоохранителями (даже если он очень неприятный для вас) нужно подходить с “холодной головой”, пытаться перевести его в правовое русло. Даже в худших ситуациях не стоит поддаваться давлению, которое на вас могут оказывать полицейские.

— Если от вас требуют подписания определенных документов, то пишите: я не понимаю значение своих действий, требую адвоката. И прямо на нем и расписаться, тогда этот документ не смогут реализовать против человека, — говорит адвокат.

Самая большая проблема в попытке борьбы с незаконными действиями полиции заключается в ответственности правоохранителей, а точнее ее отсутствии.

Очень редко удается привлечь полицейских хотя бы к малейшему наказанию, а усилий приложить для этого нужно много.

— Проблема в Украине заключается в том, что очень редко возможно добиться хотя бы привлечения к дисциплинарной ответственности. Нужна огласка происшествия, и только после этого система начинает хоть как-то реагировать. И необходима ответственность даже за неправильно составлены протоколы… Потом из-за этого не могут привлечь к ответственности действительно виновных лиц, например водителя, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, — считает Цымбалюк.

Нужно помнить, что мы живем в правовом государстве и должны учиться отстаивать свои права в любой ситуации. Да, среди полицейских есть те, кто значительно превышает свои права.

Однако не нужно делать из них монстров. Иногда им приходится применять неприятные для нас средства, чтобы защитить закон.

И нам и полицейским нужно учиться коммуницировать друг с другом в такой форме, чтобы не создавать лишних проблем друг для друга. В то же время последним еще и нужно улушить свою работу, чтобы заручиться доверием украинцев.

Владислав Бомбела