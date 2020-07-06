Ольга Пещанская возглавила Антимонопольный комитет

После увольнения Юрия Терентьева Антимонопольный комитет Украины возглавила его первая заместитель Ольга Пещанская.

Она будет выполнять обязанности руководителя АМКУ до момента назначения нового главы комитета.

Ранее Ольга Пещанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО Метинвест, директором ООО Закупочные решение и коммерческим директором ООО СТЭМ Инжиниринг.

С 2004 до 2015 года она работала в различных структурных подразделениях на ПАО АрселорМиттал Кривой Рог.

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Увольнение Терентьева

3 июля Верховная Рада Украины уволила главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева.

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов. Юрий Терентьев написал заявление об отставке 1 июля. Однако на следующий день он отозвал заявление.

Источник: АМКУ