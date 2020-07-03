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Факты / Украина / Политика

Рада уволила главу АМКУ Терентьева

3 июля Верховная Рада Украины уволила главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева.

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

Юрий Терентьев написал заявление об отставке 1 июля. Однако на следующий день он отозвал заявление.

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Глава Антимонопольного комитета Украины подал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

По словам Терентьева, его заявление об отставке было рассмотрено 2 июля, несмотря на то, что он его отозвал. После этого вопрос внесли в повестку дня внеочередной сессии на 3 июля.

За увольнение Терентьева проголосовали 183 депутата из партии Слуга народа, 23 депутата партии Оппозиционная платформа — За жизнь, поддержали решение также партия Довира и партия За майбутне.

  • Рада уволила главу АМКУ Терентьева
  • Рада уволила главу АМКУ Терентьева
  • Рада уволила главу АМКУ Терентьева
  • Рада уволила главу АМКУ Терентьева
Рада уволила главу АМКУ Терентьева / 2 фотографии

Также 3 июля Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. Во время обращения он сказал, что на него оказывали политическое давление, а также требовали краткосрочные решения, которые могли навредить стране.

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