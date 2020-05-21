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Факты / Украина / Бизнес и финансы

АМКУ требует не продавать авиабилеты до окончания карантина

Антимонопольный комитет Украины требует от украинских и мировых авиаперевозчиков не размещать информацию о продаже билетов до отмены карантинных мер.

Некоторые авиакомпании сообщают о возможности приобрести билеты с 23 мая 2020 года. Такая информация вводит пассажиров в заблуждение, считают представители государственного органа.

В АМКУ призвали перевозчиков пока не продавать билеты. Кроме того, они должны указывать полную информацию о возможности возместить стоимость утраченного билета.

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Требования касаются МАУ, Wizz Аir, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss, которые предлагали украинцам забронировать билеты на рейсы в мае и июне. За такие действия компаниям может грозить штраф.

Напомним, ранее ЕС разработал рекомендации для авиаперевозчиков по осуществлению безопасных рейсов после отмены карантина.

Источник: АМКУ

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