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Факти / Україна

Щомісяця заробляли 1,5 мл грн: у Кривому Розі затримали групу наркодилерів

У Кривому Розі правоохоронці провели масштабну спецоперацію з припинення діяльності наркодилерів.

За місяць зловмисники заробляли близько 1,5 млн грн. Продукцію збували на території міста через інтернет.

У групі було сім місцевих жителів віком від 20 до 53 років.

– В рамках відпрацювання міста у сфері протидії наркозлочинності впродовж доби 4 липня поліцейські провели загалом понад сорок санкціонованих обшуків та затримали 10 осіб, – повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Тарас Воліков.

Шістьом затриманим вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а одному призначили цілодобовий домашній арешт.

  • Наркодилери у Кривому Розі: поліція провела масштабну операцію
  • Наркодилери у Кривому Розі: поліція провела масштабну операцію
  • Наркодилери у Кривому Розі: поліція провела масштабну операцію
  • Наркодилери у Кривому Розі: поліція провела масштабну операцію
  • Наркодилери у Кривому Розі: поліція провела масштабну операцію
  • Наркодилери у Кривому Розі: поліція провела масштабну операцію
Щомісяця заробляли 1,5 мл грн: у Кривому Розі затримали групу наркодилерів / 3 фотографии

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Між самими зловмисники повноваження були чітко розподілені: одні відповідали за виготовлення, диспетчер координував замовлення, а інші безпосередньо займалися збутом шляхом закладок та через інтернет.

Нарколабораторія на Київщині 

Нацполіція виявила нарколабораторію у Києві, де виробляли близько 30 кг наркотиків щомісяця.

Під час обшуків оперативники виявили 630 кг прекурсорів, яких достатньо для виготовлення 200 кг метадону, та 1 кг готового наркотичного засобу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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