Во время смягчения карантинных ограничений украинская экономика начала восстанавливаться. Однако ожидается, что выход на докризисные показатели займет как минимум несколько кварталов.

В рамках спецпроекта Киевского международного экономического форума представители крупного украинского бизнеса – Виталий Антонов, Игорь Никонов, Борис Шестопалов, Василий Хмельницкий – оценили перспективы национальной экономики во втором полугодии 2020 года и поделились своим видением антикризисных мер.

Основатель OKKO Group Виталий Антонов заявил, что по разным оценкам, в 2020 году падение мирового ВВП составит от 4,6% до 7,6%. Но украинская экономика, не имея достаточного запаса прочности по сравнению с развитыми государствами, может потерять еще больше.

Особенно, если на государственном уровне не будет принят пакет реальных мер по поддержке бизнеса и вывод экономики из коронакризиса, как это уже сделали многие правительства в других странах.

— Напомню, что, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта на 10%, ростом бюджетного дефицита до уровня 8% ВВП и ростом безработицы почти до 10%. Уверен, что эффективная программа господдержки помогла бы сгладить эти негативные ожидания. Хотя мы понимаем, что догнать за ІІІ и ІV кварталы то, что было потеряно в I и II кварталах, к сожалению, не удастся, — подчеркнул бизнесмен.

Виталий Антонов считает, что в этой ситуации следует работать по трем направлениям:

во-первых, существенно снизить и упростить налоги для тех, кто их платит, таким образом стимулировать экономическую активность;

во-вторых, важно ввести жесткую ответственность за неуплату налогов и продолжить борьбу с теневым сектором, увеличив, тем самым налоговые поступления;

в-третьих, уменьшить количество бюрократов, за счет чего поднять зарплату до рыночного уровня тем лучшим, кто останется.

Основатель KAN Development Игорь Никонов считает, что скорость восстановления экономики будет зависеть от системной поддержки со стороны государства. Также стоит отметить снижение учетной ставки НБУ, благодаря чему, возможно, станет более доступен кредитный ресурс.

— К сожалению, пока не видно движения по другим ожидаемым рынком решениям – нет амнистии капитала, нет стимулирования инвестиций, нет эффективных льгот для индустриальных парков, — сказал Никонов.

Государство должно создать условия, при которых инвестировать и создавать новые рабочие места будет выгоднее, чем просто держать деньги в иностранных банках.

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Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий думает, что уровень инфляции будет выше запланированных 6%, поскольку сейчас в бюджете нет денег.

— Предполагаю, что будет запущен печатный станок. Произойдет это, скорее всего, уже после выборов. По нашим прогнозам, к Новому году курс доллара составит 30-32 грн. На мой взгляд, ВВП Украины упадет больше, чем на 8%, как и прогнозирует Мировой Банк. За годы независимости мы не построили фундамент для экономического роста. Сейчас мы живем по инерции, поэтому падение неизбежно, — считает Хмельницкий.

Бизнесы UFuture сейчас теряют: начиная от аэропорта Киев и заканчивая заводом Biopharma. Хотя фармацевтический бизнес всегда выдерживал кризис, сейчас даже он упал на 40-50 %, и это касается всех представителей рынка.

— Мы не остановили ни один проект и реализовываем запланированное. Нам нужна реформа образования и одновременно поддержка малого и среднего бизнеса. Если у нас повысится качество образования, но мы не будем поддерживать бизнес и производства, то наши таланты уедут работать за границу. Они должны иметь перспективу здесь, — подчеркнул бизнесмен.

Совладелец HD-Group и GFSGROUP Борис Шестопалов считает, что в III и особенно в IV квартале мы точно увидим последствия “замораживания” экономики и остановки целого ряда предприятий.

— Благодаря активному экспорту продукции сельского хозяйства в конце III —начале IV квартала увеличится приток валюты в страну, что станет фактором восстановления экономики и снижения потребительских цен. Однако очень тревожит возможная политическая неопределенность, которая связана с ожидаемыми выборами и действиями центральной власти, — считает предприниматель.

По его мнению, для выхода украинской экономики из кризиса главное все-таки не мешать экономике, а сосредоточить свои усилия, прежде всего, на развитии инфраструктурных проектов.

Кроме того, крайне важным является развитие инструментов экспортной поддержки, в том числе запуск кредитно-экспортного агентства, которое могло бы способствовать расширению присутствия украинских производителей на внешних рынках.

Мировой кризис

Международный валютный фонд спрогнозировал самый масштабный кризис с момента Великой депрессии, которая началась обвалом американского фондового рынка в 1929 году.

Рецессию глобальной экономики в МВФ ожидают уже в 2020 году. По оптимистическому сценарию, мировая экономика начнет частично восстанавливаться в случае, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии нынешнего года.