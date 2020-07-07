Під час пом’якшення карантинних обмежень українська економіка почала відновлюватися. Однак очікується, що вихід на докризові показники займе як мінімум кілька кварталів.

Представники великого українського бізнесу – Віталій Антонов, Ігор Ніконов, Борис Шестопалов, Василь Хмельницький – оцінили перспективи національної економіки у другому півріччі 2020 року і поділилися своїм баченням антикризових заходів.

Засновник OKKO Group Віталій Антонов заявив, що за різними оцінками, в 2020 році падіння світового ВВП становитиме від 4,6% до 7,6%. Але українська економіка, не маючи достатнього запасу міцності в порівнянні з розвиненими державами, може втратити ще більше.

Особливо, якщо на державному рівні не буде ухвалений пакет реальних заходів з підтримки бізнесу та виведення економіки з коронакризи як це вже зробили багато урядів в інших країнах.

– Нагадаю, що, за прогнозами НБУ, Україна в 2020 році може зіткнутися з падінням експорту на 10%, зростанням бюджетного дефіциту до рівня 8% ВВП і зростанням безробіття майже до 10%. Упевнений, що ефективна програма держпідтримки допомогла б згладити ці негативні очікування. Хоча ми розуміємо, що наздогнати за ІІІ та ІV квартали те, що було втрачено в I і II кварталах, на жаль, не вдасться, – підкреслив бізнесмен.

Віталій Антонов вважає, що в цій ситуації варто працювати за трьома напрямками:

по-перше, істотно знизити і спростити податки для тих, хто їх платить, таким чином стимулювати економічну активність;

по-друге, важливо ввести жорстку відповідальність за несплату податків і продовжити боротьбу з тіньовим сектором, збільшивши, таким чином податкові надходження;

по-третє, зменшити кількість чиновників, за рахунок чого підняти зарплату до ринкового рівня тим, хто залишиться.

Засновник KAN Development Ігор Ніконов вважає, що швидкість відновлення економіки залежатиме від системної підтримки з боку держави. Також варто відзначити зниження облікової ставки НБУ, завдяки чому, можливо, стане більш доступним кредитний ресурс.

– На жаль, зараз ми не бачимо важливих для бізнесу зрушень – немає амністії капіталу, стимулювання інвестицій та ефективних пільг для індустріальних парків, – сказав Ніконов.

Держава повинна створити умови, за яких інвестувати і створювати нові робочі місця буде вигідніше, ніж просто тримати гроші в іноземних банках.

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Засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький вважає, що рівень інфляції буде вищим запланованих 6%, бо у бюджеті немає грошей.

– Припускаю, що буде запущений друкарський верстат. Відбудеться це, швидше за все, вже після виборів. За нашими прогнозами, до Нового року курс долара складе 30-32 грн. На мій погляд, ВВП України впаде більше, ніж на 8%, як і прогнозує Світовий Банк. За роки незалежності ми не побудували фундамент для економічного зростання. Зараз ми живемо за інерцією, тому падіння неминуче, – вважає Хмельницький.

Бізнеси UFuture зараз втрачають: починаючи від аеропорту Київ і закінчуючи заводом Biopharma. Хоча фармацевтичний бізнес завжди витримував кризу, зараз навіть він впав на 40-50%, і це стосується всіх представників ринку.

– Ми не зупинили жодного проекту і реалізовуємо заплановане. Нам потрібна реформа освіти і одночасно підтримка малого і середнього бізнесу. Якщо у нас підвищиться якість освіти, але ми не будемо підтримувати бізнес і виробництва, то наші таланти поїдуть працювати за кордон. Вони повинні мати перспективу тут, – підкреслив бізнесмен.

Співвласник HD-Group і GFSGROUP Борис Шестопалов вважає, що в III і особливо в IV кварталі ми точно побачимо наслідки “замороження” економіки і зупинки низки підприємств.

– Завдяки активному експорту продукції сільського господарства в кінці III – початку IV кварталу збільшиться приплив валюти в країну, що стане фактором відновлення економіки і зниження споживчих цін. Однак дуже турбує можлива політична невизначеність, яка пов’язана з очікуваними виборами і діями центральної влади, – вважає підприємець.

На його думку, для виходу української економіки з кризи головне все-таки не заважати економіці, а зосередити свої зусилля, перш за все, на розвитку інфраструктурних проектів.

Крім того, вкрай важливим є розвиток інструментів експортної підтримки, зокрема запуск кредитно-експортного агентства, яке могло б сприяти розширенню присутності українських виробників на зовнішніх ринках.

Світова криза

Міжнародний валютний фонд спрогнозував наймасштабнішу кризу з моменту Великої депресії, яка почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 році.

Рецесію глобальної економіки в МВФ очікують вже у 2020 році. За оптимістичним сценарієм, світова економіка почне частково відновлюватися у разі, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі нинішнього року.