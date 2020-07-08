Почему в Украине брезгуют украинским и переходят на русский язык

В Украине все чаще появляются слухи о том, что Верховная Рада хочет отменить закон о языке. То какой-то депутат назовет страну русскоязычной, то кто-то предложит сменить принятый в прошлом году законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и опять предоставить большие права русскому языку на территории Украины.

Но действительно ли Украина настолько русскоязычная, как ее воспринимают? Откуда появился этот стереотип и почему украинцы стесняются разговаривать на украинском языке?

Нина переехала в Киев с украиноязычного села Запорожской области. В столице с ней случилась и русскоязычная начальница, и парень, который не воспринимал украинский язык.

— Сейчас на русский не перехожу. Но, когда переехала в Киев, начальница на работе была с Донецка и на обращения на украинском я слышала: Я не понимаю, что ты от меня хочешь, говори на русском. Приходилось переходить на русский. Но потом я пошла на принцип и больше при разговоре с ней не перехожу на русский язык, — рассказывает Нина Закарлюка.

А ситуация с парнем подтвердила, что стереотип об украинском языке, как языке села до сих пор существует.

— Как-то я познакомилась с русскоязычным парнем. При общении с ним не переходила на русский язык. Но он поставил ультиматум, либо я перехожу на русский, либо не общаемся. Аргументировал это тем, что при друзьях ему будет стыдно, что его девушка разговаривает на языке селюков. На этом наше общение и закончилось. Потому что, я так не считаю, а подстраиваться под него и под русский язык я не буду, — говорит Нина.

Но если в столице одинаково можно услышать два языка, то на Востоке или Юге Украины города кажутся исключительно русскоязычными и принципиальными там быть не так уж и легко. Юлия переехала учится в Николаев семь лет назад из области. Рассказывает, что большое количество людей в городе разговаривают на русском, сама же переходить на русский Юля не стала. Но такая позиция скорее всего исключение, нежели правило. Ведь до сих пор много молодых людей переходят на чужой язык.

— С русским я не дружу, потому что в школе не изучали. Честно, правописания не знаю и когда разговариваю, мне кажется это смешно и с акцентом, поэтому мне комфортно разговаривать на своем языке. Но по приезду много молодежи переходят на русский язык. Во-первых, чтоб не быть белой вороной, во-вторых, чтоб выпендриться, — рассказывает Юлия Гураль.

Людей, которые переезжают из сел и переходят на русский язык – большинство. Это не странно, ведь обесценивание украинского языка и насаждение русского началось еще в XVII веке. Украинскому языку специально выстраивали имидж языка села, а русский наоборот возвышали.

За три столетия украинский язык пережил 35 весомых запретов. И даже несмотря на это, наш язык был живым и распространенным далеко за пределами современной Украины аж до XX века.

За русской картой 1871 года (Карта южнорусских наречий и говоров) видно, что украинский говор, распространенный не только на территории Украины, а и на территории современной России. Так на карте обозначено, что на большой части Кубани 80% жителей были “южноросами” (так россияне называли украинцев). То есть большая часть современных Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области в подавляющем большинстве имели украинский говор и на их территории жили украинцы.

Первая перепись украинского населения была сделана в 1897 году Российской империей. Чтобы определить “малороссов” (уже другое название, которым россияне называли украинцев) людям ставили вопрос о языке общения. Во время обработки Всероссийской переписи населения историком Максимом Майоровым определено, что на украинских землях, которые принадлежали Российской империи с 8 млн 280 тыс. человек, почти 5,5 млн разговаривали украинским языком и только 1,5 млн русским.

Следующую перепись делала уже советская власть в 1926 году. За этой переписью с почти 29 млн населения Украины более 23 млн считали себя украинцами и только больше чем 2,5 млн – русскими.

Тогда советская власть начала еще более агрессивную принудительную русификацию Украины и активное уничтожение украинского языка, и насаждение стереотипа об украинском языке, как языке для людей низшего сорта.

Такая агрессивная политика дала свои результаты. В Советском Союзе еще несколько раз делали переписи населения, где четко прослеживалось уменьшение количества людей, которые считают себя украинцами или общаются украинским языком.

Кроме историков об насаждении русского языка украинцам говорят и филологи. Писательница, блогерша и за образованием филолог Юлия Слывка в своем блоге в Instagram обосновала насаждение нам иностранного языка и описала насколько отличаются украинский с русским языком.

— Вы знаете, что русский — это не самый родственный язык к украинскому? Лингвистическая статистика упрямая и говорит, что именно так и есть. По системе родства языков ближе всего к украинскому является белорусский язык. (Но почему в таком случае я не владею им по крайней мере так же, как русским, или лучше, что было бы логично?!). После белорусского, украинский язык больше всего родственный с чешским и словацким (статистически примерно в одинаковой степени), польским, болгарским, хорватским, сербским языками. Наконец по родственности к украинскому языку русский занимает примерно 13 место. Между нами пропасть. Пропасть в 12 языков!

Из этого всего возникает очень логичный вопрос, почему же тогда с Запада на Восток, с Севера на Юг украинцы в совершенстве владеют русским языком. Об этом Юлия Слывка тоже написала в своем блоге.

— То, что с детства мы с Вами понимаем русский, легко читаем на нем, а, возможно, и пишем или даже свободно общаемся, — это следствие искусственного сближения языков и это следствие исключительно политическое — отнюдь не языковое! Мы с Вами стали билингвами не по своей воле. Это была длительная и методическая языково-культурная ассимиляция. Очень успешная ассимиляция.

Сейчас бытует мнение, что восточная и южная часть Украины в большинстве русскоязычные. Однако, такое мнение ошибочно, ведь в основном в этой части Украины русскоязычными ячейками есть города, которые во времена Советского Союза активно русифицировались и заселялись россиянами. Первая перепись населения Украины именно Украиной состоялся аж в 2001 году. Если посмотреть на карту, на которой обозначено, какой язык бытует в поселковых и сельских советах по всей территории Украины, то это будет украинский язык.

Но как только украиноязычные люди из села переезжают в русифицированные города Украины, часто переходят на русский язык. Почему так происходит объяснила психоаналитик Ганна Возна.

— Нашу социальную структуру можно назвать созависимой. Это означает, что основные поведенческие модели базируются на зависимом поведении. В сознании есть такое представление, что большие группы являются сильнее, являются такими, которые могут контролировать ресурсы. Такими большими группами может быть русскоязычное население в некоторых городах Украины. А значит, когда я вливаюсь в эту большую группу, пусть русскоязычную, то есть ту, которая может предоставить мне важные ресурсы, как представитель созависимых общества выношу на первый план интересы большей группы, а не свои лично. Я под них подстраиваюсь, чтобы чувствовать себя принятым, — рассказывает Анна Возная.

Итак, много украиноязычных людей в искусственно русифицированных городах из-за страха не быть принятыми, или из-за желания не выделяться в большинстве переходят на русский язык. И большинство из этих, от рождения украиноязычных, людей уже следующие свои поколения воспитывают русскоязычными. Тем самым увеличивая процент русскоязычных людей в своем городе.

По словам психоаналитика, чтобы в русскоязычных городах Украины не переходить на русский, украиноязычным людям нужно быть самосознательными личностями, с цельными ощущениями кто я, моя семья, мой род, моя нация, моя школа, мой дом, то есть моя общественная группа.

— Говорить на украинском языке и не потеряться в хаосе и толпе возможно, когда у тебя достаточно самоценности, самоуважения и самопризнания. Когда ты веришь в себя, когда ты четко понимаешь где заканчивается твое, а где начинается чужое. Тогда, когда ты сам знаешь и веришь, что украинский — это модно, это о своем настоящем. Тогда это вдохновится жизненной энергией, — добавляет Возная.

Мы не говорим, что какой-то язык хороший, а какой-то плохой. Просто хотим донести, что не нужно сторониться своего родного языка. Три века украинцам активно насаждался русский язык, и вбивалось в голову, что украинский язык — смешной, сельский, язык людей низшего сорта и другое. Но возвращаться к своим корням — не стыдно.

Да и кажется в нашей стране прекрасно сосуществуют все языки нацменьшинств в тандеме с единым государственным украинским. Чтобы украинский язык далее жил нужно просто, чтобы украиноязычные люди нашли в себе силы выделяться среди других. Почему это так важно? Потому что, как писала Лина Костенко: Нации умирают не от инфаркта, сначала им отбирает речь.

Анна Полищук