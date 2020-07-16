Проект постановления о назначении Ольги Пищанской председателем АМКУ зарегистрирован на сайте Верховной Рады 15 июля.

Автор инициативы (№3856) – народный депутат от Слуги народа, председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Согласно информации на сайте парламента, комитет уже рассмотрел представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской главой Антимонопольного комитета и рекомендовал Раде назначить ее

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Она имеет все шансы стать первой женщиной на этом посту.

Нардепы от СН в соцсетях пишут, что, скорее всего, в четвер состоится голосование и за нового председателя Нацбанка, и за главу АМКУ.

Пищанская в АМКУ

Верховная Рада 3 июля отправила в отставку предыдущего председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Обязанностей руководителя ведомства исполняла Ольга Пищанская, с сентября 2019 года занимавшая должность первого заместителя.

А до работы в АМКУ она более 15 лет была на ключевых должностях в компании АрселорМиттал Кривой Рог.

Фото: АМКУ