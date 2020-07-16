Проект постанови про призначення Ольги Піщанської головою АМКУ зареєстровано на сайті Верховної Ради 15 липня.

Автор ініціативи (№3856) – народний депутат від Слуги народу, голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, комітет уже розглянув подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаль про призначення Піщанської головою Антимонопольного комітету і рекомендував Раді призначити її.

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Вона має всі шанси стати першою жінкою на цій посаді.

Нардепи від СН в соцмережах пишуть, що, швидше за все, у четвер відбудеться голосування і за нового голову Нацбанку, і за голову АМКУ.

Піщанська в АМКУ

Верховна Рада 3 липня відправила у відставку попереднього голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Обов’язки керівника відомства виконувала Ольга Піщанська, яка з вересня 2019 року обіймала посаду першого заступника.

А до роботи в АМКУ вона більше 15 років була на ключових позиціях в компанії АрселорМіттал Кривий Ріг.

Фото: АМКУ