Эксперты позитивно оценивают роль Пищанской во главе АМКУ

3 июля Верховная Рада отправила председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в отставку. Через три дня к исполнению обязанностей руководителя приступила Ольга Пищанская, которая занимала должность первого заместителя с сентября 2019 года.

На своей странице в Facebook экс-государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская отметила, что Ольга Пищанская имеет все шансы стать первой женщиной-председателем Антимонопольного комитета в истории страны. Если за время выполнения ее обязанностей работа комитета как минимум не станет хуже по сравнению с каденцией Терентьева.

В СМИ Ольгу Пищанскую уже успели прозвать близкой с президентом. Однако, Агия Загребельская не считает это приговором. Ведь все зависит от того, как Пищанская решит обходиться дальше с этой близостью.

— Если она будет использована с целью донесения президенту реальной ситуации с монополии, картельных сговоров, лоббирования качественной реформы АМКУ, демонополизации и деолигархизации украинской экономики — я за такую ​​близость. Если же руководить Антимонопольным ведомством будут по-прежнему с Банковой и Жилянской, то это превратится в один из ключевых доказательств совершения преступления, — написала Загребельская.

До назначения в АМКУ Ольга Пищанская более 15 лет занимала ключевые позиции в компании АрселорМиттал Кривой Рог.

— Мы внимательно следим за работой Антимонопольного комитета, поскольку Юрий Терентьев также пришел на эту должность из нашей компании. Ольга Пищанская проработала в АМКУ девять месяцев, это достаточный период, чтобы “родился” новый председатель. У нее было время разобраться с деятельностью самого комитета, построить отношения с людьми, которые там работают, и понять, что там происходит, — прокомментировал глава представительства АрселорМиттал Кривой Рог в городе Киеве Владимир Ткаченко.

Также он добавил, что в компании знают Ольгу как вежливого и всегда точного в своих действиях профессионала и желают ей успехов на этом посту. Уверены, что Ольга сможет работать на достаточном и достойном уровне для такой важной для государства организации.

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Сергей Гунько, директор по развитию компании Metso Minerals, также помнит Ольгу со времен сотрудничества с АрселорМиттал.

— Мы работали в 2015-2016 годах, остались только положительные впечатления. Если бы я был руководителем Арселора, был бы очень рад такому сотруднику. Ведь Ольга всегда отстаивала интересы предприятия, — подчеркнул он.

Ранее Ольга Пищанская руководила собственной компанией Решения для закупок, специализирующейся на закупочном консалтинге, а также занимала должность руководителя подразделения закупок в холдинге Метинвест.

Получила два высших образования в Украине, закончила немецкую академию AWFWBHGmbH по специальности Управление проектами, получила диплом Эдинбургской бизнес школы в Heriot-Watt University.

К слову, ранее АМКУ открыл дело против 18 крупнейших аптечных сетей Киева и области, а также шести поставщиков и производителей одноразовых медицинских масок из-за значительного повышения цен на них.