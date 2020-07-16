Изменения к языковому закону: что предлагают и почему люди против

На 17 июля в Верховной Раде назначено рассмотрение проекта закона об обучении на государственном языке в учебных заведениях, который уже вызвал много негатива в обществе.

У него появилось много критиков, а 16 июля даже состоялся митинг против голосования за законопроект.

Сейчас неизвестно, поддержат ли депутаты инициативу Максима Бужанского из фракции Слуга народа, однако мало кто выступает за его принятие.

Факты ICTV рассказывают, что это за проект закона и какие шансы на его принятие.

Что это за закон

Соответствующий закон, в основном, касается обучения на украинском языке в школах. Сейчас должна увеличиваться доля украинского языка в средней школе.

Однако Максим Бужанский пытается упростить жизнь людям, которые принадлежат к нацменьшинствам, чтобы они постепенно изучали украинский язык. С одной стороны дело благородное, с другой стороны несколько непонятное.

Если есть желание, то любой язык можно выучить для базового общения достаточно быстро. Да, далеко не всем легко дается изучение языков, а тем более детям.

Но было много случаев, когда иностранцы быстро изучали украинский язык для того, чтобы получать образование или жить здесь. И это тогда, когда у них не было никакого опыта с индоевропейскими языками.

Так что же предлагает изменить народный депутат? В проекте закона прописано, что представители нацменьшинств и в дальнейшем будут получать образование по тем правилам, которые существовали ранее.

Продлится это до 2023 года. В пояснительной записке к проекту закона это обосновывается тем, что это разграничивает учащихся, ведь не все должны переходить на обучение на украинском в этом году.

— Поэтому ученики, которые не относятся к одному из национальных меньшинств стран Европейского Союза, обязаны перейти на обучение на украинском языке в 2020 году, в то время как ученики, которые относятся к национальным меньшинствам стран Европейского Союза должны выполнить аналогичную норму только в 2023 году, — говорится в пояснении к документу.

Автор законопроекта также считает, что без внесения соответствующих корректировок, будет происходить нарушение Конституции Украины.

Документ также предусматривает постепенное увеличение обучения на украинском языке для нацменьшинств. Для профильного среднего образования этот минимум будет установлен на уровне 60%. Кроме того, предлагается дать возможность учебным заведениям преподавать предметы на иностранном языке.

— Образовательные программы учреждений общего среднего образования могут предусматривать преподавание одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) наряду с государственным языком на английском или других языках национальных меньшинств (коренных народов) Украины, — говорится в одном из пунктов законопроекта.

Однако для многих украинцев законопроект является совсем нежелательным. Сейчас он подвергается жесткой критике и даже спровоцировал митинг под стенами Верховной Рады.

Почему люди против

Значительное внимание обращают на то, что обоснование законопроекта нарушением Конституции не соответствует действительности, ведь в 2019 году закон об образовании выносился на рассмотрение Конституционного суда.

Тогда судьи рассматривали языковые нормы закона и признали их соответствующими Конституции.

Сегодня против закона выступают не только общественные деятели, но и целые органы власти, например, Министерство образования и науки. В нем не поддерживают проект закона, поскольку он противоречит целям образовательной реформы.

В комментарии Фактам ICTV член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни Украины при Министерстве культуры Сергей Оснач заявил, что законопроект, который предлагает нардеп Слуги народа направлен на провокацию.

— Этот законопроект внесен в парламент с провокационной и антиукраинской целью. Это — попытка разрушить достижения по защите украинского языка в образовательной сфере, которые приобрели за предыдущие годы. Он предусматривает не только отсрочку перехода русскоязычных 5-11 классов на украинский язык, но и преподавание на русском языке нескольких предметов, а это значит неограниченного количества в образовательной программе, — рассказывает Оснач.

Кроме того, в случае принятия проекта закона, Минобразованию придется просить дополнительные расходы из государственного бюджета на реализацию замысла.

15 июля Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь высказался против законопроекта, который предлагает Бужанский.

— Как Уполномоченный по защите государственного языка, на которого закон возлагает задачу защищать украинский язык как государственный, отстаивать права граждан на получение услуг на государственном языке, устранять препятствия и ограничения в пользовании государственным языком, обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях, — написал он в Facebook.

По его словам этот проект закона также направлен на сужение использования украинского языка в школах страны, что не может не беспокоить.

Возможно, намерения у народного депутата действительно хорошие, но к внедрению широкого обучения на украинском языке готовились длительное время. Поэтому и проблем у нацменьшинств с этим не должно быть.

— Законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке, — говорит Креминь.

Як Уповноважений із захисту державної мови, на якого закон покладає завдання захищати українську мову як державну,… Опубликовано Тарасом Кремінем Вторник, 14 июля 2020 г.

Он также видит проблемы в том, что даже после 2023 года около половины предметов в 5-11 классах можно будет преподавать на языках нацменьшинств. Сейчас же предусмотрено преподавание на других языках около 20% предметов.

То есть даже без законопроекта №2362 другие языки, в том числе и русский, не исчезнут из украинских школ, однако учащиеся гораздо чаще будут слышать государственный язык.

— Конституционный суд признал языковой закон конституционным. Поэтому сейчас разрушать логику языкового законодательства только ради капризов нардепа Бужанского — это преступление против Украины. Языковому закону следует просто дать заработать. И Министерство образования уже давно готово к переходу 5-11 классов на украинский язык, — говорит Оснач.

Примут ли языковой закон Бужанского

Сейчас изменения к языковому закону, которые предлагает народный депутат от фракции Слуга народа, не нашли большой поддержки в парламенте. После рассмотрения гуманитарных комитетом, его рекомендовали отклонить из-за того, что тот потребует дополнительных расходов.

Несмотря на такую ​​реакцию профильного комитета заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко все же попросил внести проект закона в повестку дня парламента.

— У нашей фракции есть просьба. Законопроект №2362 относительно перехода русскоязычных школ на украинский язык, обязательно включить в повестку дня на этой неделе. Он сейчас немного ниже сдвинулся на следующую неделю, то есть на сентябрь, а в сентябре законопроект уже должен вступить в силу, — сказал Корниенко.

У законопроекта в Верховной Раде уже появились противники. В частности, фракция Европейская солидарность выступает против принятия соответствующего документа.

Однако в руках Слуги народа монобольшинство, поэтому они могут проголосовать за инициативу Бужанского.

В комментарии Фактам ICTV политолог Александр Антонюк выразил надежду, что даже учитывая наличие монобольшинства в Слуге народа, голосов для поддержания законопроекта не хватит.

— Из оппозиционных фракций только ОПЗЖ может поддержать проект закона, ведь это их нарратив. Батькивщина не будет голосовать, другие политические группы также не дадут существенного количества голосов. Во фракции Слуга народа сегодня идут весьма ожесточенные дискуссии. К сожалению есть немалое количество народных депутатов, которые также исповедуют инициативу Макса Бужанского, — говорит Антонюк.

Но есть и много таких, кто не согласны с изменениями, которые предлагает внести законопроект. Результатом этого стал вывод профильного комитета по соответствующей инициативе.

По словам Антонюка, надежду дает и то, что без принятия законопроекта комитетом, в Слуге народа, как правило, не набирается достаточное количество голосов для поддержки.

— Если комитет не поддерживает, то на голосование ставится законопроект и каждый народный депутат из Слуги народа определяется самостоятельно. Если же есть поддержка комитета, то, как показывает практика в 90% случаев фракция за него голосует. 17 июля будет ожесточенная дискуссия. Могут блокировать трибуну, я не исключаю даже такого сценария, но у меня есть предчувствие, что законопроект не наберет 226 голосов, — говорит политолог.

Если же законопроект примут, то это будет очень негативным сигналом большинства украинцев.

— Если власть пойдет на этот шаг (принятие законопроекта Бужанского, — Ред.), то в обществе это не воспримут. Ведь все опросы относительно украинского языка показывают, что граждане поддерживают последние языковые нормы принятых законов, — считает Оснач.

В то же время, даже после его возможного принятия будут рычаги для того, чтобы он не вступил в силу. Например, вето на него может наложить президент Владимир Зеленский.

Глава государства уже говорил о том, что всячески будет поддерживать украинский язык, и поэтому здесь он может пойти против воли народных депутатов.

— Зеленский озвучил, что языковой вопрос в Украине искусственный. Он может исповедовать и другие взгляды, но на посту президента он понимает, что такое языковая и гуманитарная политика. И из Офиса президента задекларировали то, что защита языков национальных меньшинств требует принятия отдельного закона. И об этом говорится в законе о функционировании украинского языка как государственного, где в переходных положениях есть упоминание о том, что Кабинет министров в течение шести месяцев должен разработать и внести в парламент закон о языках нацмешин, — рассказывает Антонюк.

По его мнению, соответствующий закон позволит полностью закрыть гуманитарный блок в языковом вопросе.

Сейчас же все готово для того, чтобы украинский язык лучше функционировал как государственный, без унижения других языков. И предложенный Бужанским законопроект не должен стать помехой.

И даже в случае его принятия у власти есть все инструменты для того, чтобы он не заработал и наступления на украинский язык не произошло.

Владислав Бомбела