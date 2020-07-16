Ольга Пищанская — что известно о новой главе АМКУ

Новой главой АМКУ стала Ольга Пищанская, которая была заместителем руководителя органа с сентября 2019 года.

Факты ICTV подготовили биографию и декларацию руководителя.

Биография

Ольга Пищанская родилась 16 ноября 1975 года.

Женщина получила высшее образование:

в 1997 году закончила Криворожский технический университет, где получила специальность промышленное и гражданское строительство;

в 2001 году стала магистром экономики предпринимательства, закончив Киевский национальный экономический университет.

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Работала на различных предприятиях:

июль 1997 — апрель 1999 года — инженер-оператор персонального компьютера МЧП Техпроцесс;

май 1999 — март 2004 года — инженер проектно-конструкторского бюро Криворожского государственного горно-металлургического комбината Криворожсталь;

март 2004 — декабрь 2015 года — разные должности в ОАО АрселорМиттал Кривой Рог.

С 2016 по 2019 год занимала руководящие должности в различных компаниях: ООО Метинвест Холдинг, ООО Закупочные решения, ООО СТЭМ Инжиниринг.

2 сентября 2019 года указом президента №643/2019 была назначена на должность первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины.

Декларация

Ольга Пищанская владеет жилым домом площадью 175,7 кв. м в Софиевской Борщаговке, его стоимость — 101,9 тыс. грн, земельным участком площадью 1 012 квадратных метров в том же населенном пункте.

У главы АМКУ есть квартира в Киеве стоимостью 450 тыс. грн, которую она купила в марте 2019 года, а также дачный дом площадью 267,7 кв. м и земля в Севастополе.

Она владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2012 выпуска.

Ольга Пищанская задекларировала 26,8 млн грн дохода за год, куда вошли зарплаты и подарки.

Так, она получила 686,8 тыс. грн зарплаты на основном месте работы в АМКУ, а также подарок в неденежной форме на сумму 450 тыс. грн.

Избрание главы АМКУ

3 июля Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

Через три дня его обязанности стала исполнять Ольга Пищанская. Позже ее выдвинули кандидатом на пост главы.

Эксперты положительно оценили кандидатуру Ольги Пищанской на эту должность.

Источник: АМКУ, НАПК