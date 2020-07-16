Ольга Піщанська – що відомо про нову главу АМКУ

Новою очільницею АМКУ стала Ольга Піщанська, яка була заступником керівника органу з вересня 2019 року.

Факти ICTV підготували біографію та декларацію Ольги Піщанської.

Біографія

Ольга Піщанська народилася 16 листопада 1975 року.

Жінка отримала вищу освіту:

у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет, де отримала спеціальність промислове та цивільне будівництво;

у 2001 році стала магістром економіки підприємництва, закінчивши Київський національний економічний університет.

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Працювала на різних підприємствах:

липень 1997 – квітень 1999 року – інженер-оператор персонального комп’ютера МПП Техпроцес;

травень 1999 – березень 2004 року – інженер проектно-конструкторського бюро Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату Криворіжсталь;

березнь 2004 – грудень 2015 року – різні посади у ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг.

З 2016 по 2019 рік займала керівні посади в різних компаніях: ТОВ Метінвест Холдинг, ТОВ Закупівельні рішення, ТОВ СТЕМ Інжиніринг.

2 вересня 2019 року указом президента №643/2019 була призначена на посаду першого заступника глави Антимонопольного комітету України.

Декларація

Ольга Піщанська володіє житловим будинком площею 175,7 кв. м у Софіївській Борщагівці, його вартість – 101,9 тис. грн, земельною ділянкою площею 1 012 кв. м у тому ж населеному пункті.

У глави АМКУ є квартира в Києві вартістю 450 тис. грн, яку вона придбала у березні 2019 року, а також дачний будинок площею 267,7 кв. м і земля у Севастополі.

Вона володіє автомобілем Volkswagen Tiguan 2012 року випуску.

Ольга Піщанська задекларувала 686,8 тис. грн зарплати на основному місці роботи в АМКУ, а також подарунок у негрошовій формі на суму 450 тис. грн.

Обрання глави АМКУ

3 липня Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.

Через три дні його обов’язки почала виконувати Ольга Піщанська. Пізніше її висунули кандидатом на посаду глави.

Експерти позитивно оцінили кандидатуру Ольги Піщанської на цю посаду.

Джерело: АМКУ, НАЗК