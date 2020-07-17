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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Донецкой области лицензию на добычу глины продали за 40 млн при начальной цене 17 тыс.

Лицензию на добычу глины в Бахмутском районе Донецкой области продали в 2,3 тыс. раз дороже стартовой цены.

За Клищиивский участок выложили более 40 млн грн при стартовой цене в 16 тыс. грн, рассказали в Государственной службе геологии и недр Украины.

Победителем торгов стало ООО ПО Шахтобуд. Компания принадлежит бизнесмену Валентину Шеветовскому. Он позиционирует себя, как крупнейшего производителя и экспортера керамической плитки в Украине.

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— Предприятие приобрело лицензию на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку огнеупорных глин на пять лет, — говорится в сообщении.

Лицензию на добычу глины продали за 40 млн при начальной цене 17 тыс.

В Госгеонедрах такой скачок цены назвали беспрецедентным. К этому наибольший рост, в 121 раз, был зафиксирован в Тернопольской области, когда продавали участок по добыче песка.

Продажа отеля Днепр

1 млрд 111 млн грн гривен заплатили на электронных торгах Фонда госимущества за отель Днепр в центре Киева.

Стартовой цене за лот было 80,9 млн грн, но уже в первом туре торгов цена подскочила в 10 раз — до 711 млн грн. Во втором раунде ООО Смартленд предложила больше миллиарда гривен.

Компания победитель зарегистрирована в Броварах Киевской области. Основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатация недвижимости.

Предполагают, что в отеле могут открыть казино, когда Рада наконец легализует игорный бизнес.

Источник: Госгеонедра

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