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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Донеччині ліцензію на видобуток глини продали за 40 млн при початковій ціні 17 тис.

Ліцензію на видобуток глини у Бахмутському районі Донецької області продали у 2,3 тис. разів дорожче від стартової ціни.

За Кліщіївську ділянку виклали більше 40 млн грн при стартовій ціні у 16 тис. грн, розповіли у Державній службі геології та надр України.

Переможцем торгів стало ТОВ ВО Шахтобуд. Компанія належить бізнесмену Валентину Шеветовському. Він позиціонує себе, як найбільшого виробника та експортера керамічної плитки в Україні.

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– Підприємство придбало ліцензію на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку вогнетривких глин на п‘ять років, – йдеться у повідомленні.

Ліцензію на видобуток глини продали за 40 млн при початковій ціні 17 тис.

У Держгеонадрах такий стрибок ціни назвали безпрецедентним. До цього найбільше зростання, у 121 раз, було зафіксоване на Тернопільщині, коли продавали ділянку з видобутку піску.

Продаж готелю Дніпро

1 млрд 111 млн грн гривень заплатили на електронних торгах Фонду держмайна за готель Дніпро у центрі Києва.

Стартовою ціною за лот було 80,92 млн грн, але вже у першому турі торгів ціна підскочила у 10 разів – до 711 млн грн. У другому раунді ТОВ Смартленд запропонував більше мільярда гривень.

Компанія переможець зареєстрована у Броварах Київської області. Основний вид діяльності – надання в оренду та експлуатація нерухомого майна.

Припускають, що у готелі можуть відкрити казино, коли Рада нарешті легалізує ігровий бізнес.

Джерело: Держгеонадра

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