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Факты / Мир / Мировые новости

В Польше задержан экс-руководитель Укравтодора Славомир Новак

Бывшего министра транспорта Польши и экс-председателя Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Зарин.

Славомира Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Славомир Новак задержан в Польше

Также были задержаны бывший командир JW GROM и предприниматель из Гданьска.

Задержание проводило Гданьское Центральное антикоррупционное бюро.

С 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта Польши в правительстве премьер-министра Дональда Туска.

В октябре 2016 года был назначен исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку в связи с завершением трехлетней каденции на должности.

Фото: УНИАН

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