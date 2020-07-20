Славомир Новак задержан в Польше

Бывшего министра транспорта Польши и экс-председателя Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Зарин.

Славомира Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Также были задержаны бывший командир JW GROM и предприниматель из Гданьска.

Задержание проводило Гданьское Центральное антикоррупционное бюро.

Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce! — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020

С 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта Польши в правительстве премьер-министра Дональда Туска.

В октябре 2016 года был назначен исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку в связи с завершением трехлетней каденции на должности.