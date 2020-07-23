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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Отель Днепр купили айтишники: там будет киберспортивная арена

Отель Днепр купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. Об этом он сообщил в Facebook.

— Если честно, то хотел дождаться уже сентября и анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной киберспортивного Ассоциации, но, к сожалению.

Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель Днепр получили не русские олигархи, а украинские айтишники, — пишет Кохановский.

На месте гостиницы планируется сделать большой кибеспортивний проект.

— Мы превратим его в первый отель в мире, который будет полностью подготовлен для киберспортивных ивентов.

В нем будут не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивни элементы: тренировочные зоны, сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players ‘lounge, — заявил Кохановский.

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Владелец отеля отметил, что несколько лет назад он вместе с партнерами задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект, который должен был стартовать со строительства арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизации гостиницы Днепр.

Приватизация отеля

Фонд государственного имущества Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО Отель Днепр.

Отель продан за 1 млрд 111 млн грн.

Объект выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн, но уже в первом туре торгов цена выросла почти в 10 раз — до 711 млн грн.

Источник: Александр Кохановский

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