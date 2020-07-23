Готель Дніпро купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. Про це він повідомив у Facebook.
– Якщо чесно, то хотів дочекатися вже вересня і все анонсувати на презентації нашої Української Професійної кіберспортивного Асоціації, але, на жаль.
Виходячи з поточного інформаційного фону я відчуваю гостру необхідність порозумітися. Перемогу в аукціоні за готель Дніпро здобули не росіяни олігархи, а українські айтішники, – пише Кохановський.
На місці готелю планується зробити великий кібеспортивний проект.
– Ми перетворимо його в перший готель у світі, який буде повністю підготовлений для кіберспортивних івентів.
У ньому будуть не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні киберспортивні елементи: тренувальні зони, сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players’ lounge, – заявив Кохановський.
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Власник готелю зазначив, що кілька років тому він разом з партнерами задумав великий інфраструктурний кіберспортивний проект, який мав стартувати з будівлі арени, але партнери змінили свої плани, побачивши можливість приватизації готелю Дніпро.
Приватизація готелю
Фонд державного майна України провів аукціон з продажу 100% пакету акцій АТ Готель Дніпро.
Готель продано за 1 млрд 111 млн грн.
Об’єкт виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн, але вже у першому турі торгів ціна зросла майже в 10 разів – до 711 млн грн.
Джерело: Олександр Кохановський