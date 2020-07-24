Перемирие на Донбассе: о чем договорились в ТКГ и чего ожидать

22 июля состоялась видеоконференция представителей Трехсторонней контактной группы, на которой договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

В Офисе президента это событие назвали прорывом в работе ТКГ. Однако о прекращении огня договаривались неоднократно, но все мы видим, как его на самом деле придерживаются.

Часто количество обстрелов снижается на непродолжительный период и вновь начинает увеличиваться.

Но можно ли рассчитывать на реальное прекращение огня в этот раз?

Факты ICTV рассказывают когда начнут действовать договоренности, и какие на них надежды.

Новые договоренности

22 июля стало известно, что заседание ТКГ в режиме видеоконференции завершилось успешными договоренностям о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

Оно должно начаться с 00.01 27 июля. В Офисе президента называют договоренности о прекращении огня прорывом в работе Трехсторонней контактной группы.

— Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран — участниц Нормандского формата. Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса, — сообщили в Офисе президента.

В ведомстве добавили, что при условии соблюдения режима прекращения огня, откроется путь к выполнению других договоренностей, которые прописаны в Минских соглашениях.

Договоренность о прекращении огня на Донбассе также предусматривает усиление мер по ее поддержке:

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, прежде всего на объектах гражданской инфраструктуры;

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия;

запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, в частности снайперского;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в нынешнем составе;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам;

огонь могут открывать только после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм и только по приказу руководства ВСУ или руководства вооруженных формирований ОРДЛО;

никакие другие приказы (в частности секретные) не могут отменить вышеуказанные меры.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау заявила, что любую попытку изменить позиции войск или продвинуться в сторону другой стороны стоит расценивать как наступательные действия.

— Под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия этого заявления, включая дополнительное инженерное обустройство позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью осуществления разведывательных или диверсионных действий, — сказала Грау.

Хотя Украина уже давно хочет прекратить огонь на Донбассе, в настоящее время слабо верится, что это удастся.

Возможно ли прекращение огня

Сейчас в Офисе президента сохраняют определенный оптимизм относительно соблюдения режима прекращения огня, ведь это было одним из условий, которое необходимо выполнить после встречи нормандской четверки.

В комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко заявил, что сейчас не следует делать слишком оптимистичные заявления, а лучше подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.

— Я бы обошелся без пафоса в оценках касательно прорыва. С той стороны также говорят об определенном прорыве. Давайте дождемся, будет ли выполнена эта договоренность. Вообще, за год несколько раз договаривались о перемирии, обычно на праздники. Однако ни одно перемирие никогда не было полным. Не стреляли день, максимум два. Были единичные нарушения, а потом все возвращалось к традиционной ситуации боевых действий в ограниченных масштабах. И сейчас есть такой риск, — говорит Фесенко.

Конечно, если бы все стороны были бы заинтересованы в прекращении огня, то и прекратить его можно было бы гораздо раньше. Но боевики своими постоянными провокациями показали, как планируют выполнять обещания.

Ранее уже говорили о том, что необходима система, которая будет наказывать нарушителей прекращения огня. И хотя в соответствующих договоренностях мы видим что-то подобное, трудно сказать насколько действенным оно будет.

— Сама договоренность — это хорошо, но нужно дождаться, будет ли она выполнена, поскольку взаимного доверия нет. Насколько я понимаю, последние месяцы, когда шли переговоры о перемирии, главной проблемой было согласование механизмов контроля за выполнением договоренности, и она до сих пор остается… Сейчас говорят об определенных дисциплинарных факторах влияния, но я не могу сказать, сработают ли они. Нужно попробовать, а в дальнейшем уже делать выводы, — рассказывает политолог.

Возможно, Россия согласилась на прекращение огня лишь для того, чтобы сорвать очередное перемирие и шантажировать Украину на следующих переговорах нормандской четверки.

Даже через шесть лет после начала войны РФ не оставляет попыток “перекрутить” Минские договоренности на свой лад и протолкнуть выгодные для нее решения.

Только время сможет показать, насколько действенны новые договоренности ТКГ.

Постоянные “перемирия” и как двигаться дальше

С начала войны на Донбассе Украина часто инициировала периоды перемирия, которые достаточно редко давали желаемый результат.

Попытки установить режим прекращения огня начались еще в 2014 году. Так, перемирие должно было вступить в силу 5 сентября с 18.00, однако долго не продержалось.

Уже через день Госпогранслужба сообщила о том, что боевики начали обстреливать блокпосты. Из-за действий боевиков участникам контактной группы пришлось собраться в Минске и договориться о новых условиях прекращения огня.

Однако и это не дало желаемого результата. По информации СНБО, после заключения перемирия ситуация на Донбассе была напряженной.

В некоторых городах региона фиксировали локальные столкновения, обстрелы, передвижения колонны российской техники. С тех пор перемирие устанавливали на определенные периоды в надежде на деэскалацию ситуации.

Однако даже после того, как ожесточенные бои закончились, режимы прекращения огня редко исполнялись, а если и срабатывали, то ненадолго. День-два и снова начинали стрелять.

Сейчас Украине не нужно терять надежду, а искать и решать те проблемы, которые не позволяют соблюдать перемирие. Они не обязательно сработают, но это будет хотя бы минимальным движением вперед.

— Если не удастся достичь полного всеобъемлющего прекращения огня, поскольку ни разу договоренности не выполнили, то нужно выяснять почему так происходит. Кто и как нарушил? В чем здесь проблема? Россия уже несколько лет, как вышла из такого механизма для контроля режима прекращения огня как СЦКК. Они говорят, что вместо них там должны быть представители сепаратистов. Механизмы прямой связи в случае нарушений не всегда работают. Неформально да, договариваются даже о том, чтобы передавать тела погибших, о прекращении огня. Однако отсутствие оперативных контактов для прекращения стихийных нарушений является проблемой, — подытоживает Фесенко.

Конечно, не нужно забывать и о том, что власти рассматривают различные варианты развития событий и не собираются затягивать, если форматы, которые есть сейчас, не дадут желаемого результата.

Украинская сторона может долго работать над ошибками, предлагать новые условия перемирия, “латать дыры” в них, однако если контролируемые РФ боевики не захотят прекращать огонь, то мы ничего с этим не сможем сделать.

Новый режим перемирия на Донбассе станет еще одним испытанием, из которого нужно сделать важные выводы.

Владислав Бомбела