EasyJet в Украине будет осуществлять 12 рейсов в неделю. Британский лоукост запустит их уже этим летом.

EasyJet будет летать из Украины в Италию и обратно. Однако точный список маршрутов пока не сообщается.

Разрешение на полеты были оформлено 23 июля на EasyJet Europe Airline GmbH — австрийское подразделение компании.

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EasyJet на постсоветском пространстве и рейсы в Италию

Компания никогда не летала в Украину.

До 2015-2016 годов выполняла два рейса из РФ — Манчестер-Москва и Лондон-Москва.

EasyJet на настоящий момент является одной из самых крупных лоукост-авиакомпаний Европы.

14 новых маршрутов запустит лоукостер Wizz Air из Украины в Италию в августе и октябре 2020-го и в марте 2021 года.

Также о намерении запустить рейсы в Италию заявил и Ryanair. С 30 марта 2021 года самолеты авиакомпании будут летать по маршруту Львов-Пиза.

Источник: avianews