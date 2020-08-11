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Факти / Україна

EasyJet отримав право на польоти в Україну

EasyJet в Україні здійснюватиме 12 рейсів на тиждень. Британський лоукост запустить їх вже цього літа.

EasyJet літатиме з України до Італії і назад. Однак точний список маршрутів поки не повідомляється.

Дозвіл на польоти було оформлено 23 липня на EasyJet Europe Airline GmbH – австрійський підрозділ компанії.

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EasyJet на пострадянському просторі і рейси до Італії

Компанія ніколи не літала в Україну.

До 2015-2016 років виконувала два рейси з РФ – Манчестер-Москва і Лондон-Москва.

EasyJet нині є однією з найбільших лоукост-авіакомпаній Європи.

14 нових маршрутів запустить лоукостер Wizz Air з України до Італії в серпні і жовтні 2020-го і в березні 2021 року.

Також про намір запустити рейси до Італії заявив і Ryanair. З 30 березня 2021 року літаки авіакомпанії літатимуть за маршрутом Львів-Піза.

Джерело: avianews

Фото: Dreamstime

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