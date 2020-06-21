Ryanair возобновил полеты в Украину

Авиаперевозчики Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев после длительного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.
Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны.
— Сегодня, впервые после ослабления карантина, в аэропорт Борисполь прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны.
Мадрид, Барселона и Берлин — это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь, — говорится в сообщении.
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Авиакомпания обещает восстановить более 20 маршрутов из Украины с 1 июля.
Наразі в Україні відновили міжнародне авіасполучення, проте полетіти за кордон можливо лише з аеропорту Бориспіль з терміналу D.
З 27 червня свої кордони для українців відкриє Туніс, проте кожному туристу доведеться здавати тест на коронавірус.
Також розглядається відновлення авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.
Исочник: Ryanair