Ryanair возобновил полеты в Украину

Авиаперевозчики Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев после длительного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны.

— Сегодня, впервые после ослабления карантина, в аэропорт Борисполь прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны.

Мадрид, Барселона и Берлин — это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь, — говорится в сообщении.