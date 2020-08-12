Кабмин допускает продажу до 50% акций Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпочты

Кабинет министров может разрешить инвесторам приватизировать до 50% акций Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпочты.

Об этом говорится в законопроекте о перечне запрещенных к приватизации компаний, который правительство рассмотрит в среду.

В список из 188 компаний, которые на 100% должны остаться в государственном владении, вошли НАЭК Энергоатом, ЧАО Укргидроэнерго и НЭК Укрэнерго.

Также в перечень предлагается внести ГП Оператор рынка и ГП Гарантированный покупатель, а также ГП Документ, Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг, Киевскую офсетную фабрику, КБ Южное.

Согласно законопроекту, ГП Антонов, Николаевский судостроительный завод и Центральное КБ Протон находятся в четвертой группе запрещенных к приватизации объектов, которая допускает превращение их в хозяйственные общества.

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Сколько Украине принесет приватизация

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, большая приватизация предприятий принесет в бюджет Украины около $1 млрд.

В июле Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе 100% акций отеля Днепр в центре Киева за 1 млрд грн.