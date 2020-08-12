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Факти / Україна

Кабмін допускає продаж до 50% акцій Нафтогазу, Укрзалізниці та Укрпошти

Кабінет міністрів може дозволити інвесторам приватизувати до 50% акцій Нафтогазу, Укрзалізниці та Укрпошти.

Про це йдеться в законопроекті про перелік заборонених до приватизації підприємств, який уряд розгляне в середу.

У список зі 188 компаній, які на 100% повинні залишитися в державній власності, увійшли НАЕК Енергоатом, ПрАТ Укргідроенерго та НЕК Укренерго.

Також до переліку пропонується внести ДП Оператор ринку і ДП Гарантований покупець, а також ДП Документ, Поліграфічний комбінат Україна з виготовлення цінних паперів, Київську офсетну фабрику, КБ Південне.

Згідно із законопроектом, ДП Антонов, Миколаївський суднобудівний завод і Центральне КБ Протон перебувають у четвертій групі заборонених до приватизації об’єктів, яка допускає перетворення їх на господарські товариства.

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Скільки Україні принесе приватизація

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, велика приватизація підприємств принесе до бюджету України близько $1 млрд.

У липні Фонд державного майна України продав на аукціоні 100% акцій готелю Дніпро в центрі Києва за 1 млрд грн.

Фото: Dreamstime

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