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Факти / Україна / Суспільство

Скільки коштує зібрати дитину до навчального року 2020: ціни на одяг і канцелярію

До початку навчального року 2020/2021 залишилося мало часу, і батьки починають збирати свої дітей до школи. Попри карантин і можливий новий формат навчання, школярам знадобляться базові канцелярські речі та одяг.

Факти ICTV з’ясували, скільки коштує зібрати школяра у 2020 році.

Згідно з аналітикою OLX, батькам хлопчика зібрати свою дитину до школи обійдеться у середньому у 2 305 грн, а дівчинки дорожче – у 2 345 грн.

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Простий набір канцтоварів коштуватиме 335 грн. Сюди увійдуть:

  • 10 зошитів на 24 аркуші – 3 грн (гуртова ціна);
  • п’ять кулькових ручок і п’ять простих олівців – 5 грн за кожну одиницю;
  • лінійка – 20 грн;
  • кольорові олівці – 50 грн;
  • фломастери – 80 грн;
  • пенал – 70 грн;
  • щоденник – 35 грн.

Найдорожчим буде портфель, свідчить аналітика OLX.

– Новий портфель можна придбати у середньому за 400 грн, вживаний коштує дешевше – приблизно 250 грн, – йдеться у повідомленні OLX.

 Інфографіка_OLX_Скільки коштує зібрати школяра в 2020 році_Канцтовари

Через карантин новий одяг може не знадобитися школярам, однак його також варто придбати.

Новий гардероб хлопчика коштуватиме 1 360 грн. Сюди увійдуть штани – 200 грн, дві сорочки – 150 грн, туфлі – 300 грн, спортивний костюм – 290 грн і кросівки – 270 грн.

– Якщо придбати речі у вживаному стані, то можна вкластися у 815 грн, – свідчать дані аналітики.

Одягнути дівчинку вийде дорожче – 1 400 грн. У цю суму увійдуть дві блузки – 165 грн, спідниця – 170 грн, туфлі – 300 грн, спортивний костюм – 300 грн і кросівки – 300 грн.

– Цей набір речей у вживаному стані обійдеться у 775 грн, – підсумовують спеціалісти OLX.

Інфографіка_OLX_Скільки коштує зібрати школяра в 2020 році_Одяг

Навчальний рік 2020/2021

За останньою інформацією, навчання в школах, попри складну епідситуацію в Україні, не буде скасоване.

Навчальний рік 2020 розпочнеться 1 вересня у всіх навчальних закладах країни.

Однак деякі з них можуть зачиняти тимчасово. На це впливатиме епідситуація у тому чи іншому регіоні.

Джерело: OLX

Фото: Dreamstime

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