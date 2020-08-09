Как будут работать школы с 1 сентября в красных зонах — Шмыгаль

В новом учебном году первые две недели школьного обучения в регионах красной зоны будет дистанционным.

Об этом во время одного из своих интервью рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В целом, как отметил он, 1 сентября в Украине начнется “нормальный учебный год”.

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— В тех регионах, где есть “красные” ограничения, конечно, будет введен такой же карантин, который вводится других эпидемий. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу, — пояснил глава Кабмина.

Также Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что соблюдение всех установленных рекомендаций контролировать председателя ОГА.

Начало учебного года — рекомендации МОН

В связи с пандемией коронавируса и карантином в Украине Минобразования обнародовало рекомендации о начале нового учебного года в школах.

В частности, главными правилами останутся соблюдения социального дистанцирования и использования средств защиты: масок, антисептиков, салфеток и т.

Финансовая составляющая выполнения рекомендаций МОН (например, обеспечение школы одноразовой посудой, масками, антисептиками и т.д.) останется в зоне ответственности местных советов