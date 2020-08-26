При выборе школьной формы для обучения в 2020 году стоит позаботиться о ее качестве и безопасности.

Нужно обратить внимание на маркировку на ярлыке школьной формы. На нем должна быть указана информация о:

наименовании и адресе производителя;

дате изготовления;

гарантийном сроке;

сырьевом составе продукции из которой изготовлена ​​одежда;

представителя производителя или импортера в Украине, если одежду изготовили за рубежом.

Если школьная форма закреплена булавкой, или у нее нет маркировочного ярлыка, то ее лучше не покупать.

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В 2020 году предпочтение следует отдавать той школьной форме, которая имеет не менее 50% натуральных волокон, ведь они будут обеспечивать проникновение воздуха, сохраняя тепловой комфорт.

— Школьная форма должна быть подобрана по размеру ребенка, не должна стеснять движений. Главное, чтобы ребенку было уютно и не возникало чувство дискомфорта, ведь носить ее нужно почти каждый день, — говорится в сообщении.

Портфель, который вы выбираете для ребенка, должен быть достаточно мягким и не давить. Не стоит останавливать свой выбор на портфеле из искусственной кожи или пленки, ведь он не будет качественным и удобным.

Кроме того, он должен быть ортопедический с каркасом, благодаря чему вес будет равномерно распределяться на позвоночник ребенка.

Учебный год 2020

Из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине во время учебного года 2020 школьники могут обучаться удаленно.

Формат обучения зависит от эпидситуации в том или ином регионе.

По последней информации Минздрава, 1 сентября украинские школьники пойдут в школы. Однако учебные заведения могут закрывать, если суточный прирост больных коронавирусом в области или городе будет увеличиваться.

Источник: Госпродпотребслужба