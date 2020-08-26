При выборе школьной формы для обучения в 2020 году стоит позаботиться о ее качестве и безопасности.
Нужно обратить внимание на маркировку на ярлыке школьной формы. На нем должна быть указана информация о:
- наименовании и адресе производителя;
- дате изготовления;
- гарантийном сроке;
- сырьевом составе продукции из которой изготовлена одежда;
- представителя производителя или импортера в Украине, если одежду изготовили за рубежом.
Если школьная форма закреплена булавкой, или у нее нет маркировочного ярлыка, то ее лучше не покупать.
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В 2020 году предпочтение следует отдавать той школьной форме, которая имеет не менее 50% натуральных волокон, ведь они будут обеспечивать проникновение воздуха, сохраняя тепловой комфорт.
— Школьная форма должна быть подобрана по размеру ребенка, не должна стеснять движений. Главное, чтобы ребенку было уютно и не возникало чувство дискомфорта, ведь носить ее нужно почти каждый день, — говорится в сообщении.
Портфель, который вы выбираете для ребенка, должен быть достаточно мягким и не давить. Не стоит останавливать свой выбор на портфеле из искусственной кожи или пленки, ведь он не будет качественным и удобным.
Кроме того, он должен быть ортопедический с каркасом, благодаря чему вес будет равномерно распределяться на позвоночник ребенка.
Учебный год 2020
Из-за пандемии коронавируса и карантина в Украине во время учебного года 2020 школьники могут обучаться удаленно.
Формат обучения зависит от эпидситуации в том или ином регионе.
По последней информации Минздрава, 1 сентября украинские школьники пойдут в школы. Однако учебные заведения могут закрывать, если суточный прирост больных коронавирусом в области или городе будет увеличиваться.
Источник: Госпродпотребслужба