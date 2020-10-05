На местных выборах 2020 политические силы не жалеют денег на рекламу и агитацию. И это не удивительно, ведь с расширением полномочий появляются и новые возможности для улучшения жизни регионов.

Сейчас предвыборная агитация переросла в настоящую борьбу между политическими силами. Подобное происходило всегда, но сегодня количество черного пиара просто зашкаливает.

А та реклама, которая не направлена ​​на противостояние с политическими соперниками кажется, по меньшей мере, странной.

Но могут ли политические силы рассчитывать на успех с таким подходом?

Трэш или новая тактика?

Началась предвыборная кампания достаточно предсказуемо. Еще до официального старта (5 сентября) на улицах можно было увидеть билборды различных политических партий, которые напоминали о своем существовании.

Сейчас же особое внимание приковано к борьбе за кресло руководителей городов. И что уж тут только не пытаются сделать кандидаты, особенно когда речь идет о крупных городах.

Сосредоточимся на Киеве. Например, у Ирины Верещук была реклама, в которой она преследует парня, который бросил мусор мимо урны. Завершается все тем, что он в ужасе бежит назад и выбрасывает мусор в урну.

Некоторым она может показаться странной, ведь в ней нет прямых обещаний и конкретики касательно изменения жизни столицы, если ее изберут на должность городского главы.

Да и с развитием мира политическая агитация стала нормой не только для ТВ и газет, но и для всевозможных интернет-медиа.

В новых соцсетях вроде TikTok появляется политическая агитация. Так, скорее всего, пытаются привлечь внимание молодой аудитории, ведь сейчас костяк соцсети составляют люди в возрасте 16-24 года.

Но и в “классических” соцсетях ролики с обещаниями переплетаются с видео про кандидатов их жизнь и предпочтения. А кое-кто даже обещает того, чего не может выполнить.

— Местные выборы не касаются вопросов повышения пенсий, зарплат, других выплат. Это — чистый популизм: проголосуй за меня и пенсия удвоится. Это не правда. Вопрос пенсий не зависит от местной власти, — рассказал Фактам ICTV председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Кроме того, значительно активизировался и черный пиар. Вспомним об истории Верещук и съемках с зонтиком, где она спускалась на нем будто Мэри Поппинс. Так вот, действующий глава Киева Виталий Кличко решил воспользоваться этим и написал под одним из своих фото, чтобы люди правильно использовали зонтик.

А с шоуменом Сергеем Притулой, который также принимает участие в местных выборах, публикуют части видео, где он якобы не может ответить на вопрос по развитию города. Зато Youtube иногда предлагает рекламу, в которой кандидат все же отвечает на вопросы и обосновывает свою точку зрения.

Но вся рекламная кампания, фактически, сводится к сотням обещаний без конкретики.

— Если суммировать предвыборную кампанию, то можно говорить о ее полной бессодержательности. Обобщить лозунги всех кандидатов можно так: за все хорошее, против всего плохого. Нет дискуссии о стратегии развития регионов, реально ли воплотить обещания, — говорит Кошель.

Похоже, что на этих выборах появилась новая тактика. И направлена ​​она на соцсети и их пользователей.

Сила агитации

Пожалуй, ни у кого не возникает сомнения, что целевой аудиторией роликов в TikTok и Facebook является именно молодая аудитория, которая мало интересуется выборами. И даже привлечь их внимание — уже значительное достижение.

В комментарии Фактам ICTV политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что такой интерес к нестандартной рекламе, ее распространению в интернете, связан с успехом Владимира Зеленского и его команды на президентских и парламентских выборах.

— Президентская предвыборная кампания 2019 года достаточно высоко подняла планку эффективности политической рекламы. На парламентских выборах попытались держать этот уровень, но не очень удачно. Хотя результатом партия Слуга народа осталась довольна, и все “побежали” вслед за ними, — говорит Золотарев.

Казалось бы, вот он — секрет успеха в новой реальности. На самом деле, этого мало, чтобы одержать победу на местных выборах.

Конечно, из-за пандемии коронавируса количество личных встреч с избирателями уменьшилась, поэтому и необходимо искать новые пути коммуникации. Даже если они и шокируют часть аудитории.

И новый подход к политической рекламе, частично, действует.

— Если судить по Верещук, молодежная аудитория достаточно хорошо восприняла (рекламу, — Ред.). Не увидели ничего такого, что могло оттолкнуть. Сказать, что это эффективно я не могу, но отторжения целевой аудитории ее ролики не вызвали, — считает политтехнолог.

Далеко не все избиратели находят информацию о кандидатах и ​​партии на экранах смартфонов.

А вот как дополнительный инструмент ролики для TikTok или Facebook могут играть роль. Но увлечение ими может дорого стоить. По меньшей мере, на этих выборах.

— Через интернет можно подсвечивать сильные стороны своего кандидата, слабые стороны оппонента, но, когда он играет вспомогательную роль. Делать на него ставку — это ошибка, которая может стоить мандата, — говорит Золотарев.

Но даже при такой ситуации мы видим, что многие кандидаты делают ставку на проведение кампании в интернете.

Расходы на соцсети

Масштабы местных выборов и их “посещаемость” прямо влияют на расходы средств партий и кандидатов на рекламу. Сейчас на выборы в местные органы приходит меньше людей, и это несмотря на то, что после децентрализации они играют большую роль в жизни регионов.

Тем не менее, кандидаты тратят значительные средства для привлечения внимания молодой аудитории. Можно увидеть, что на рекламу в интернете тратят гораздо больше.

Лишь в Facebook на политическую и социальную рекламу с начала 2020 года потратили около $2,5 млн (около 70,9 млн грн по состоянию на 2 октября).

Конечно, наибольшие расходы фиксируются в период перед началом предвыборной кампании и ее непосредственного проведения.

Сейчас лидером по затратам является партия За будущее — $203 тыс. И это только на рекламу в социальных сетях. Для сравнения: на парламентских выборах партия Голос потратила более $232 тыс. на политическую агитацию в Facebook.

Тогда добиться огласки пытались каким-либо образом, поэтому неудивительно, что столько тратили. И этот тренд сохранился и среди политических лидеров. Слуга народа, например, заплатила уже $137 тыс. на рекламу к местным выборам.

Возникает мысль, что тактика перехода в соцсети может сработать, ведь все меньшее количество молодежи включает вечером телевизор, зато предпочитает листать ленту в соцсетях или просмотривать видео в интернете.

Но только их внимания может не хватить, чтобы получить результат на местных выборах.

— На этой избирательной кампании переоценена роль социальных сетей, интернета и недооценена роль печатных СМИ. Причем телевидение сохраняет свои позиции. Для местных выборов я бы форму коммуникации с избирателем сформулировал следующим образом: написал на заборе — прочитал в газете — проверил в интернете. Кандидаты могут привлечь к себе внимание, но этого критически мало. Необходимо удержать, убедить, что за тебя стоит голосовать и привести на избирательный участок. Нельзя победить не использовав технологии социального доступа, но и нельзя победить со ставкой только на них, — рассказывает политтехнолог.

Политические силы решили сделать предвыборную кампанию в местных выборов неким “полигоном для испытаний”. И не только для того, чтобы прощупать почву относительно влияния на молодую аудиторию.

Черный пиар становится более распространенным явлением для “уничтожения” оппонентов, а странной рекламой пытаются “засиять” среди других кандидатов.

Результаты этих экспериментов мы увидим уже совсем скоро. Но лучше бы политические оппоненты рассказывали о том, как собираются развивать регионы, вместо своих предпочтений в одежде и правильности пользования зонтиком.

Владислав Бомбела