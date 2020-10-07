Чернобыльская зона отчуждения сегодня

Тридцатикилометровую зону отчуждения называют мировым туристическим магнитом. Тысячи иностранных туристов едут в Припять, ведь это одно из немногих мест на планете, где можно увидеть последствия самой ужасной атомной аварии в мировой истории и невероятные усилия, которые прикладываются каждый день, на протяжении последних 34 лет, для обезвреживания этой территории.

Однако сейчас, согласно действующему законодательству Украины — все в этой зоне является радиоактивными отходами и подлежит утилизации, из-за этого уникальные туристические объекты не охраняются государством и страдают от постоянного вандализма и мародерства.

На месте редких объектов и машин-ликвидаторов находят ржавые остатки, все, что можно было вынести или отпилить — исчезло. Создание новых музеев и памятников под угрозой, потому что даже то, что удается спасти, практически никак не охраняется.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения вместе с Ассоциацией чернобыльских туроператоров борются за создание Чернобыльского национального парка и присвоение этой территории статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

О том, как живет это место сейчас, и почему на него должен обратить внимание каждый украинец, которого интересует история своей страны, читайте в эксклюзивном материале Факты ICTV.

Туристический магнит Украины

После выхода сериала Чернобыль от HBO волна иностранных туристов увеличилась на 15%, за 2019 год зону посетили 124 тыс. туристов, большинство — иностранцы.

По словам заместителя главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, наибольшего прироста количества туристов ожидали именно в текущем году, по прогнозам Ассоциации чернобыльских туроператоров он должен был составить 30-40%, а число зарегистрированных на тур перевалило за 200 тыс.

Был создан даже специальный маршрут по локациям сериала, стоимостью от 3,9 тыс. грн, но из-за введения общенационального карантина год оказался провальным для чернобыльского туризма. За 2020 год зону посетило всего 24 тыс. туристов, это количество соответствует одному-двум месяцам работы в прошлом году.

Развитие локаций

Небольшие Чернобыль и Припять уже не выдерживают туристической нагрузки, а однообразие локаций не вызывает желания приехать еще раз. Именно поэтому для опытных туристов разработаны новые туристические маршруты.

Любители экстрима и те, кто хотят побывать в самых отдаленных уголках Чернобыля, могут отправиться в тур на вездеходах SHERP или сплавиться по реке на каяках. Это позволит лучше узнать флору и фауну чернобыльской зоны и разнообразит экскурсию.

Цену нужно уточнять у своего туроператора, она зависит от величины группы, количества дней и других особенностей тура.

Для тех, кто интересуется историей событий ночи 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке, создан новый музей на базе Автотранспортного Хозяйства города Припять.

Раньше это был “радиоактивный гараж”, который обслуживал технику, работающую в зоне отчуждения, и закрылся всего несколько лет назад. Теперь на его территории собирают уникальные образцы техники, которая работала на реакторе в ночь взрыва.











Как изменилась Чернобыльская зона отчуждения за время карантина / 3 фотографии

Сейчас среди экспонатов уже представлены самоходная установка ИСУ-152 и инженерная машина разграждения ИМР-2, а также другие машины и приборы, с помощью которых проводили ликвидацию аварии в ту ужасную ночь, прямо под горящим реактором.

Благодаря тщательной дезактивации эти гиганты полностью безопасны для туристов. Каждый, кто хочет в этом убедиться, может взять в аренду дозиметр перед началом путешествия.

Это также позволит увидеть хот-споты — точки, где уровень радиации немного больше нормы. Хот-споты безопасны и демонстрируются только под присмотром профессионального гида, доза облучения за один день пребывания в зоне будет меньшей, чем за обычный авиаперелет.

Место прошлого и будущего

Больше всего поражает контраст между опустошенной Припятью, в которой не уцелело ни одного окна, и новым суперсовременным конфайнментом, укрывающим четвертый реактор. В 1986 году к крыше энергоблока не мог даже подлететь вертолет, а теперь к нему можно подойти на расстояние 40 метров, а уровень радиоактивного излучения будет меньше, чем возле некоторых гранитных зданий в Киеве.

Читайте: Что изменилось в Чернобыльской зоне и почему Припять может исчезнуть через 10 лет Чернобыль: 7 малоизвестных фактов Чернобыльская катастрофа: 10 фильмов и книг

Также можно пообедать в столовой возле пятого атомного реактора. Она работает постоянно, обслуживает не только туристов, а и работников АЗС, которые следят за состоянием конфайнмента и выводят из эксплуатации другие энергоблоки.

Обязательная дозиметрия перед входом — единственное, что напоминает про местонахождение столовой. Внутри атмосфера советская: белые чепцы на работницах, столовые подносы и традиционное меню того времени, а прямо за поворотом — место самой большой ядерной катастрофы в истории человечества, укрощенное металлической аркой.

Ученые убеждены, что Чернобыльская зона — не только мертвое место прошлого, но и место раскаянья и будущих изменений.

Цена человеческой ошибки

Посетив Припять, можно наглядно увидеть одну из самых печальных страниц украинской истории. Посмотрев на заброшенный детский садик, понимаешь, как ложь и халатность могут повлиять на людей, которые доверяли своей стране собственную жизнь и жизнь своих детей.







Как изменилась Чернобыльская зона отчуждения за время карантина / 2 фотографии

Главная цель будущего чернобыльского заповедника — доказать, что наша история не всегда приятная, не всегда героичная, а иногда ужасная, но это не повод от нее отречься. Нужно посмотреть ей в глаза и осознать цену ошибки.

София Зиновьева