Пенсионная система в Украине: какие есть проблемы и что поможет

О необходимости пенсионной реформы в Украине говорят достаточно давно. Шаги по изменению выплат пенсионерам начались еще во времена пятого президента.

Сейчас можно увидеть, что нужны более радикальные изменения, ведь без них пенсионная система долго не выдержит.

В правительстве предлагают ввести накопительную систему, с помощью которой будут обеспечивать дополнительные соцвыплаты.

Но хватит ли этого, чтобы обеспечить пенсией всех и не поздно ли наша власть начала бить тревогу?

Проект в Раде

Проект закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении под номером 2683 был внесен в Верховную Раду еще в конце 2019 года.

В июне 2020 года он попал на рассмотрение профильного комитета и до сих пор там находится.

Он предусматривает введение накопительной пенсионной системы, которая есть во многих странах мира. Но народные депутаты пока не спешат заниматься рассмотрением соответствующего законопроекта.

А недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что принятие соответствующего решения — необходимость. Ведь уже через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии.

— Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население. Это обычная математика и экономическая демография, — сказал глава правительства.

Заработать накопительная пенсионная система должна уже с 2021 года. Только нужно, чтобы нардепы не занимались популизмом и не рассказывали, что никаких нововведений не нужно, а достаточно лишь “правильно” формировать бюджет.

Не новая проблема

Хотя премьер-министр и говорит о 15 годах в “запасе”, проблемы с функционированием пенсионной системы Украины есть уже сейчас.

В комментарии Фактам ICTV экономист Алексей Кущ заявил, что Пенсионный фонд Украины уже не способен функционировать без поддержки государства. С течением времени ситуация просто будет ухудшаться.

— Денег, которые собирает Пенсионный фонд в рамках солидарной пенсионной системы, не достаточно для выплаты пенсий. На сегодняшний день государственный бюджетный трансфер на покрытие указанного дефицита достигает 190 млрд грн. Без помощи государства уже сегодня Пенсионный фонд не может осуществлять необходимые выплаты, — объясняет Кущ.

Вопрос введения накопительной системы назревал уже давно и является достаточно хорошим механизмом улучшения материального обеспечения наших пенсионеров.

Конечно, она должна существовать совместно с общегосударственной системой. Они будут дополнять друг друга.

— Накопительная пенсионная система не заменяет государственную. Если сравнить с бутербродом, то государственная пенсия — это кусок хлеба, накопительная система первого уровня – масло, намазанное на хлеб, накопительная система второго уровня (добровольная) – кусок колбасы, — говорит экономист.

То есть государство будет обеспечивать определенный минимальный стандарт, который будет давать возможность человеку по меньшей мере, прокормить себя. Но на него будет налагаться еще и собственное обязательное накопление.

Уже оно будет обеспечивать человеку комфортную жизнь — возможность покупать технику, заниматься хобби, путешествовать и тому подобное.

Казалось бы, что наконец украинская власть взяла себя в руки и начала заниматься решением проблем вовремя, а не с опозданием на несколько месяцев (а иногда и лет).

Но экономист Борис Кушнирук рассказал Фактам ICTV, что проблема с пенсионной системой в Украине существует уже очень много лет. И надеяться на улучшение сейчас не стоит.

— Украине действительно нечем будет платить пенсии. Наша солидарная пенсионная система безнадежна. Соотношение пожилых людей и тех, кто работает, постоянно ухудшается. Это история, которая характерна не только для Украины, но и для всего мира. Людей, которые платят пенсионные взносы, становится все меньше и из-за миграции из страны. Поэтому платить в полном объеме пенсию по возрасту, которую люди хотят получить — безнадежная история, — говорит Кушнирук.

Спасение накопительной системой

Кроме уменьшения соотношения работающих людей к пенсионерам увеличивается и продолжительность жизни.

Конечно, это влияет на государственные социальные выплаты — нагрузка на бюджет растет. С каждым годом на соответствующие цели выделяется все больше расходов, и, рано или поздно, мы окажемся в ситуации, когда придется значительно увеличивать нагрузку на налогоплательщиков.

Нельзя забывать, что Украина — бедное государство со слабой экономикой. Поэтому увеличение налогов ради спасения пенсионной системы может способствовать большему негативу в экономике.

По мнению Куща, даже введение накопительной системы не сможет дать желаемого результата и спасти поколение 30-летних украинцев от старости без пенсии.

Проблема не в самой системе, а скорее в том, что подобную реформу во время кризиса практически нереально провести. И не только в Украине.

— Никто не вводит накопительную пенсионную систему в период кризиса. Те 2-3%, которые планируют ввести в виде дополнительных обязательных сборов из Фонда оплаты труда – это увеличение давления на бизнес. Главное, почему эта система вводится во время роста экономики – государство и Пенсионный фонд должны вкладывать в нее безрисковые активы, — рассказывает экономист.

Категорически против введения накопительной системы выступает и Кушнирук. По его мнению, это лишь создаст дополнительные проблемы для страны.

— В Украине слабая экономика, поэтому у нас не так много компаний, в которые можно вкладывать средства и надеяться, что они просуществуют 20-30 лет. Также есть проблема с защищенностью кредиторов. Нет гарантии, если вы вложили в долговые ценные бумаги, что должник вернет эти средства, — говорит он.

О подобном предупреждали уже давно, но ни одна власть не прислушивалась, и сейчас имеем уже то, что имеем. Даже с оптимизмом Шмыгаля, у нас есть около 15 лет, чтобы что-то изменить. А учитывая, что и на внедрение определенных решений понадобится некоторое время, и того меньше.

Может стоит вообще понемногу отказываться от обязательной пенсионной системы? Сделать, как в Китае, где такие социальные выплаты есть лишь для небольшой категории людей. Там граждане сами заботятся о своей старости.

Но Украина не может пойти на такой радикальный шаг. В то же время, нельзя и еще раз закрыть глаза на проблему.

Что делать с пенсиями

Тем не менее, не стоит полностью отказываться от идеи с использованием накопительной системы.

Ее введение можно было бы совместить с еще одной сложной и важной реформой — открытием рынка земли. По словам Куща, у власти до сих пор есть такая возможность, ведь его открытие назначено на 1 июля 2021 года.

— Реформы можно было бы объединить путем эксклюзивного права на покупку земель сельскохозяйственного назначения негосударственным пенсионным фондом. Они бы привлекали деньги своих вкладчиков, вкладывали бы в земельные участки и их сдачу в аренду. Наш аграрный сектор зарабатывал бы земельную ренту для пенсионеров, — объясняет он.

То есть в Украине есть стабильный актив, к которому можно привязать накопительную систему.

Этого должно хватить для того, чтобы первое время формировать доходы негосударственных пенсионных фондов.

— Эти фонды могут аккумулировать приблизительно 50 млрд грн каждый год. Соответственно, появился бы дополнительный ресурс, который бы пошел на рынок земли. Потом эти деньги попали бы и в аграрный сектор. Речь идет приблизительно о $2 млрд инвестиций. Это будет такая модель самоподдерживающего роста. С каждым годом инвестиций будет становиться все больше, соответственно увеличивалась бы добавочная стоимость, генерируемая в сельском хозяйстве, и процент, уплачиваемый за аренду земли. Был бы тренд роста дохода земельной ренты, которая не уходила бы из страны, оставалась в пользу наших пенсионеров, — подытоживает Кущ.

В то же время, Кушнирук считает, что государству нужно признать полный провал своей пенсионной политики и перейти на совершенно новую модель.

Это означает, что о полных выплатах можно будет забыть. Конечно, для людей, вышедших на пенсию или длительное время получающих ее, социальные выплаты останутся без изменений. А вот те, кому на пенсию лет через 10 — будут получать минимальную пенсию, так сказать, только на еду.

И забирать, в таком случае, государство должно меньше. То есть дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которые должны идти на их пенсионное обеспечение.

— Вы даете людям возможность формировать больше собственных доходов. В этом случае нужно дать стимулы для того, чтобы вкладывать средства так, как они считают нужным. Это могут быть накопительные депозитные счета в банках, страхование жизни, пенсионные фонды, недвижимость, обучение детей и т. д., — говорит экономист.

Вместе с этим уменьшится и давление на бизнес, что сделает украинскую продукцию более конкурентной на международной арене. А это будет способствовать инвестициям в экономику.

Конечно, переход невозможен сразу. Все должно быть постепенно, а начать стоит с малого бизнеса.

— Сначала для малого бизнеса внедрить систему, когда взносы делаются минимальные и от минимальной зарплаты. Будет формироваться система обязательной минимальной пенсии, которую будут выплачивать по достижению пенсионного возраста. Людям нужно будет думать, как они будут создавать себе накопления, чтобы потом было на что жить. Конечно, в таком случае солидарная пенсионная система все равно будет убыточной. Но дефицит будет меньше и его будет легче покрыть, — высказывает мнение Кушнирук.

Эксперты уже давно бьют тревогу из-за проблем в пенсионной системе Украины. Решение нужно было искать еще 10-15 лет назад, но проблемы оставляли преемникам.

Новая власть доказала, что готова идти на рискованные шаги ради лучшего будущего Украины. Необходимо реально оценить не только проблемы, которые возникнут, если ничего не менять, но и влияние таких нововведений, как накопительная система.

У нас почти не осталось времени. И если сейчас попытка улучшить приведет к ошибке, то расплачиваться придется не только будущим пенсионерам, но и тем, кто только начинает получать выплаты.

Владислав Бомбела