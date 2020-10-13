Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. Поэтому карантинные ограничения в стране будут действовать до конца 2020 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 13 октября, анонсировал Денис Шмыгаль.

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Карантин в Украине

Общенациональный карантин в Украине длился с 12 марта до 22 мая. Но 20 мая Кабмин принял решение об установлении адаптивного карантина до 22 июня.

Впоследствии его продлили до конца августа, а после того — до 31 октября.

Адаптивный карантин отличается от общенационального тем, что позволяет, в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять ограничения.

Для этого Украину поделили на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Каждая зона регламентирует введение определенных ограничений.