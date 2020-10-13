Комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует школам установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, а в дальнейшем перейти на дистанционную или смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
Соответствующие рекомендации приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Также рекомендуется заведениям профессионального и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения.
Комиссия также выступает за то, чтобы выселить студентов из общежитий, кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, красных карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Кроме того, комиссия не рекомендует выселять из общежитий студентов, совмещающих учебу с работой.
Ужесточение карантина в Украине
Украинская власть приняла ряд решений, которые призваны бороться с распространением коронавируса в стране.
В красной и оранжевой карантинных зонах ужесточат карантин, а также в стране готовят дополнительные госпитале в трех городах.
Как в Украине ужесточат карантин — читайте на Фактах ICTV.