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Факти / Україна / Суспільство

Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня через поширення коронавірусної інфекції.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 13 жовтня.

Карантинні обмеження в країні діятимуть до кінця 2020 року.

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Карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин в Україні тривав з 12 березня до 22 травня. Але 20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину до 22 червня.

Згодом його продовжили до кінця серпня, а після того – до 31 жовтня.

Адаптивний карантин відрізняється від загальнонаціонального тим, що дозволяє, залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати обмеження.

Для цього Україну поділили на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Кожна зона регламентує запровадження певних обмежень.

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