Поскольку местные выборы 2020 проходят в условиях карантина, то и правила для избирателей тоже немного изменились.

Чтобы ваше голосования прошло без проблем, в день выборов 2020 25 октября нужно прийти на избирательный участок в период с 08.00 до 20.00 и поддержать своего кандидата или партию, соблюдая простые правила.

Так, в кабинке для голосования избиратель должен быть один. Исключением является избиратель с инвалидностью, который имеет право по согласию председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя.

Но это не должен быть член избирательной комиссии, кандидат в депутаты, кандидат на должность сельского, поселкового, городского головы, доверенное лицо кандидата, уполномоченное лицо организации партии, официальный наблюдатель.

Бюллетень нужно заполнять самостоятельно. Также в кабинке для голосования запрещено делать фото или видео. Если же вы хотите сфотографироваться на память, то это нужно сделать со сложенным бюллетенем, чтобы не видно было результатов.

Бюллетень запрещено передавать другим лицам или брать для голосования вместо друга или родственника. Его также нельзя рвать или уничтожать, выносить за пределы участка.

Кроме того, на избирательном участке запрещено агитировать за или против любого кандидата или партию и получать деньги за это.

Также запрещено:

препятствовать голосованию других избирателей;

получать избирательный бюллетень без паспорта;

давать согласие и брать вознаграждение за голосование за или против определенного кандидата.

За что предусматривается ответственность

Если вы препятствуете другому избирателю и при этом применяете обман или принуждение, то за это предусмотрено ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

За получение избирательного бюллетеня без предъявления паспорта или себя и своего друга, или если вас нет в списке избирателей, или похищение или сокрытие избирательного бюллетеня можно получить штраф от 1 700 грн до 5 100 грн или исправительные работы сроком до двух лет, или даже ограничение свободы сроком до трех лет.

А вот фото и видео бюллетеня, согласно законодательству, расцениваются как участие в подкупе избирателей. За это можно получить штраф от 1 700 грн до 5 100 грн или исправительные работы до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Выборы в условиях пандемии — как себя вести

Минздрав рекомендует:

прийти на участок в маске;

до и после посещения участка воспользоваться антисептиком;

взять свою ручку;

соблюдать социальную дистанцию;

по возможности оставить несовершеннолетних детей и животных дома;

показать свой паспорт членам комиссий, не передавая его в чужие руки;

в случае выявления повышенной температуры проголосовать в изолированной кабинке и

воспользоваться отдельной урной;

в случае пребывания на самоизоляции — подать на свой участок заявление со справкой до 20.00 23 октября для голосования по месту пребывания.

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