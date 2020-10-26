Провал Слуг и низкая явка: первые итоги местных выборов 2020

На местных выборах 25 октября многое в Украине произошло в первый раз: голосование по новой избирательной системе, поражение Владимира Зеленского, очевидная фиксация последствий децентрализации, явка на выборах не дотянула даже до 40%.

Эти выборы вошли в историю точно, а их результаты, безусловно, будут иметь серьезные последствия для дальнейшего развития страны.

Не пришли

И это несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев голосование просто проигнорировали. Явка на избирательные участки, по данным ЦИК, составила всего 37%. Это рекордно низкий показатель. Например, на прошлых местных выборах в 2015 году явка была почти на 10% больше и равнялась 46,6%. Проблему с тем, что избиратели не дошли до участков тут же списали на бушующий коронавирус, но не только в пандемии дело.

— Низкая явка избирателей на местных выборах – это свидетельство возобновления кризиса доверия к политическим элитам, — констатирует политолог Владимир Фесенко.

В новых лицах после 2019 года украинцы разочаровались, а никакой альтернативы им не увидели. Не сработал на повышение явки и опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Волонтеры с вопросами от президента присутствовали только на половине избирательных участков. Да и выглядело это действо, мягко говоря, жалко – подростки с распечатанными бумажками и картонными урнами в мусорных пакетах. Ни печатей, ни контроля за тем, кто в опросе принимает участие, из мер безопасности только скотч, которым скреплялись урны.

Не удивительно, что украинцы, дабы показать всю абсурдность ситуации, демонстративно заполняли сразу несколько анкет опроса Зеленского или писали на них нелицеприятные выражения. Хотя чаще, конечно, просто игнорировали его.

И что говорить о простых украинцах, если даже спикер Верховной Рады, один из лидеров партии Слуга народа Дмитрий Разумков демонстративно отказался участвовать в опросе и заявил об этом публично.

Не способствовала повышению явки и новая система голосования, опробованная на этих выборах. Открытые партийные списки, когда избиратель не только голосует за партию, но и должен выбрать ее конкретного представителя – это, конечно, прогрессивно. Но, похоже, слишком рано для Украины.

Уровень политической культуры не тот. Украинцы то и партий не знают, а тут еще и не просто галочку в бюллетени нужно поставить, но и цифру по трафарету вывести. К тому же не в одном бюллетене, а сразу в нескольких. Разъяснительную работу, мощную информационную кампанию об особенностях новой избирательной системы провести, как всегда, забыли.

— Избиратели просто не понимают, в чем специфика, и мы получили проблемы в день голосования, и чрезвычайно продолжительный и сложный процесс подсчета голосов. Ответом на сложное избирательное законодательство, недостаточно качественное, может быть рост недоверия к ходу избирательного процесса и результатам волеизъявления, — отмечает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Местные элиты рулят

При этом низкая явка — проблема не для всех. Для кого-то наоборот – благо. В первую очередь, для действующих мэров и партий местных элит.

— При низкой явке преимущество получают партии со стабильным ядерным электоратом, которые его легче мобилизуют. Также — партии, которые лучше работали с пенсионерами — более дисциплинированными избирателями, — объясняет политолог Игорь Попов.

В абсолютном большинстве крупных городов, как и ожидалось, действующие мэры уверенно идут к победе. Геннадий Кернес выиграл выборы в Харькове в первом туре из берлинской больницы Шарите. О реальном состоянии его здоровья нет никакой информации, кто и как будет руководить городом после выборов – тоже непонятно, но харьковчане за бессменного мэра все равно проголосовали.

В Мариуполе и Запорожье с большим отрывом в первом туре тоже побеждают действующие градоначальники. В Днепре, Одессе, Львове – будет второй тур, но отрыв действующих мэров от преследователей значительный. На выборах в горсоветы также побеждают именно партии мэров.

— В их пользу сработала и взаимная борьба между собой парламентских партий. Антимэрский электорат в крупных городах Украины оказался раздроблен, и объективно это сработало в пользу действующих руководителей крупнейших городов Украины, — отмечает Владимир Фесенко.

Отдельная история — Киев. В столице ситуация на грани. Либо Виталий Кличко выиграет уже в первом туре или будет второй тур, в который неожиданно вместе с действующим мэром выйдет Игорь Попов, руливший столицей во времена Виктора Януковича. Тот самый Попов, который так хотел в 2013 году установить елку на Майдане, что Беркут избил протестующих студентов. Дальше была Революция Достоинства, шесть лет войны, и вот экс-регионал в Киеве выходит на второе место в мэрской гонке.

Пока весь Facebook стонет от ужаса, такая ситуация легко и логично объясняется. Сергей Притула от Голоса, Ирина Верещук от Слуги народа и тот же Виталий Кличко так были увлечены критикой друг друга, что Попова и не заметили. Представитель ОПЗЖ – единственный кандидат в мэры столицы, которого не поливали грязью. А его электорат – люди старшего возраста – самый дисциплинированный, на выборы ходит несмотря на коронавирус.

Провал слуг

Выборы в Киеве показательны и для другой тенденции этой кампании. Полного провала партии власти Слуга народа. Политсила Владимира Зеленского не выиграла мэрские выборы ни в одном областном центре. Последние шансы остаются только в Ужгороде, там будет второй тур, и представитель Слуги народа перед ним не является фаворитом.

Магии зеленого партийного бренда больше нет, как и магии Зеленского. Даже ролики на YouTube перестали работать. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент публично называл бандитом – не даст соврать. Бондаренко спокойно выигрывает выборы в родном городе после открытого конфликта с Офисом президента.

Не помогла и широко разрекламированная властью Большая стройка и поездки главы государства в регионы. Даже в родном для Зеленского Кривом Роге побеждает не представитель Слуги народа, а действующий мэр Юрий Вилкул, причем поддержка партии президента, по сравнению с парламентской кампанией в городе упала в два раза.

В том же Киеве в 2019 году на парламентских выборах слуги взяли 36,4% голосов и победили во всех без исключения мажоритарных округах. А на текущих выборах в Киевосовет партия власти еле дотянула всего до 10% — и это третье место после Удара и Евросолидарности. Ирина Верещук снимала видео в TikTok и летала на городом, в итоге, так и пролетев мимо победы.

— Мы стали свидетелями того, как всего лишь за один год, политическая сила, которая имела поддержку более 40% избирателей по стране — проиграла все. И теперь у Зеленского не простой выбор: спасать партию и себя или — только себя, — подчеркивает политолог Виктор Таран.

Эксперты прогнозируют, что контролировать фракцию монобольшинства в парламенте после местных выборов станет еще сложнее, ведь слуги могут убежать с тонущего корабля. Хотя, в партии власти, пока предпочитают не говорить о провале. Хотя бы публично.

— Мы не считаем местные выборы провалом Слуги народа. У нас есть 1 400 кандидатов на глав общин, давайте посмотрим на результаты по Украине в целом: по городским советам, по областным советам. И потом будем говорить о каких-то провалах, — отбивается от вопросов о проигрыше лидер партии Александр Корниенко.

Шанс Слуги народа и Банковой в попытке договориться с местными элитами и партиями мэров для формирования совместного большинства в горсоветах. Но далеко не везде это возможно. В Харькове и Днепре – точно нет. А вот в Одессе – вполне.

Поляризация страны

Но и на падении рейтинга Слуги народа проблемы власти после местных выборов не заканчиваются. Куда более серьезный вызов – поляризация страны и новая угроза пророссийского реванша на Востоке. Как бы Зеленский не рассказывал, что он сшивает страну новыми дорогами и мостами, результаты выборов показывают обратное.

— Набор партий, которые преодолели 5% барьер во Львове и Мариуполе, практически не совпадает. Избиратели смотрят различные пулы телеканалов, читают посты различных информационных пузырей и все меньше понимают друг друга. Сбалансировать политические интересы в зале Верховной Рады — все сложнее. Такая информационная децентрализация, — отмечает Игорь Попов.

Некоторые городские советы на Востоке и Юге страны после местных выборов действительно будут выглядеть устрашающе. Так, например, в Мариупольский горсовет проходят Блок Вадима Бойченко (партия действующего мэра), ОПЗЖ, Партия Шария и Слуга народа. В Одесский горсовет – Доверяй делам Труханова, ОПЗЖ, Слуга народа, Партия Шария и только одна затесавшаяся в эту компанию Европейская солидарность.

В Харьковском горсовете – то же самое. Партия мэра – Блок Кернеса, ОПЗЖ, Шарий и ЕС. Такие конфигурации, когда откровенно пророссийские партии могут сформировать большинство в горсоветах, крайне опасны. Да что говорить, если Неля Штепа, которая в 2014 году встречала с распростертыми объятиями боевиков в Славянске, вышла во второй тур мэрских выборов.

После шести лет войны Украины все быстрее скатывается к точке поляризации и разделения, в которой страна находилась в 2013 году перед Евромайданом. И это пугает.

Валерий Литонинский