Провал Слуг и низкая явка: первые итоги местных выборов 2020

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Факты / Украина / Политика

Провал Слуг и низкая явка: первые итоги местных выборов

На местных выборах 25 октября многое в Украине произошло в первый раз: голосование по новой избирательной системе, поражение Владимира Зеленского, очевидная фиксация последствий децентрализации, явка на выборах не дотянула даже до 40%.

Эти выборы вошли в историю точно, а их результаты, безусловно, будут иметь серьезные последствия для дальнейшего развития страны.

Не пришли

И это несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев голосование просто проигнорировали. Явка на избирательные участки, по данным ЦИК, составила всего 37%. Это рекордно низкий показатель. Например, на прошлых местных выборах в 2015 году явка была почти на 10% больше и равнялась 46,6%. Проблему с тем, что избиратели не дошли до участков тут же списали на бушующий коронавирус, но не только в пандемии дело.

— Низкая явка избирателей на местных выборах – это свидетельство возобновления кризиса доверия к политическим элитам, — констатирует политолог Владимир Фесенко.

В новых лицах после 2019 года украинцы разочаровались, а никакой альтернативы им не увидели. Не сработал на повышение явки и опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Волонтеры с вопросами от президента присутствовали только на половине избирательных участков. Да и выглядело это действо, мягко говоря, жалко – подростки с распечатанными бумажками и  картонными урнами в мусорных пакетах. Ни печатей, ни контроля за тем, кто в опросе принимает участие, из мер безопасности только скотч, которым скреплялись урны.

Опитування Зеленського

Фото: Ірина Геращенко

Не удивительно, что украинцы, дабы показать всю абсурдность ситуации, демонстративно заполняли сразу несколько анкет опроса Зеленского или писали на них нелицеприятные выражения. Хотя чаще, конечно, просто игнорировали его.

И что говорить о простых украинцах, если даже спикер Верховной Рады, один из лидеров партии Слуга народа Дмитрий Разумков демонстративно отказался участвовать в опросе и заявил об этом публично.

Дмитрий Разумков

Фото: Dreamstime

Не способствовала повышению явки и новая система голосования, опробованная на этих выборах. Открытые партийные списки, когда избиратель не только голосует за партию, но и должен выбрать ее конкретного представителя – это, конечно, прогрессивно. Но, похоже, слишком рано для Украины.

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Уровень политической культуры не тот. Украинцы то и партий не знают, а тут еще и не просто галочку в бюллетени нужно поставить, но и цифру по трафарету вывести. К тому же не в одном бюллетене, а сразу в нескольких. Разъяснительную работу, мощную информационную кампанию об особенностях новой избирательной системы провести, как всегда, забыли.

— Избиратели просто не понимают, в чем специфика, и мы получили проблемы в день голосования, и чрезвычайно продолжительный и сложный процесс подсчета голосов. Ответом на сложное избирательное законодательство, недостаточно качественное, может быть рост недоверия к ходу избирательного процесса и результатам волеизъявления, — отмечает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Местные элиты рулят

При этом низкая явка — проблема не для всех. Для кого-то наоборот – благо. В первую очередь, для действующих мэров и партий местных элит.

— При низкой явке преимущество получают партии со стабильным ядерным электоратом, которые его легче мобилизуют. Также — партии, которые лучше работали с пенсионерами — более дисциплинированными избирателями, — объясняет политолог Игорь Попов.

В абсолютном большинстве крупных городов, как и ожидалось, действующие мэры уверенно идут к победе. Геннадий Кернес выиграл выборы в Харькове в первом туре из берлинской больницы Шарите. О реальном состоянии его здоровья нет никакой информации, кто и как будет руководить городом после выборов – тоже непонятно, но харьковчане за бессменного мэра все равно проголосовали.

Геннадій Кернес

Геннадий Кернес

В Мариуполе и Запорожье с большим отрывом в первом туре тоже побеждают действующие градоначальники. В Днепре, Одессе, Львове – будет второй тур, но отрыв действующих мэров от преследователей значительный. На выборах в горсоветы также побеждают именно партии мэров.

— В их пользу сработала и взаимная борьба между собой парламентских партий. Антимэрский электорат в крупных городах Украины оказался раздроблен, и объективно это сработало в пользу действующих руководителей крупнейших городов Украины, — отмечает Владимир Фесенко.

Отдельная история — Киев. В столице ситуация на грани. Либо Виталий Кличко выиграет уже в первом туре или будет второй тур, в который неожиданно вместе с действующим мэром выйдет Игорь Попов, руливший столицей во времена Виктора Януковича. Тот самый Попов, который так хотел в 2013 году установить елку на Майдане, что Беркут избил протестующих студентов. Дальше была Революция Достоинства, шесть лет войны, и вот экс-регионал в Киеве выходит на второе место в мэрской гонке.

Провал Слуг и низкая явка: первые итоги местных выборов 2020

Игорь Попов

Пока весь Facebook стонет от ужаса, такая ситуация легко и логично объясняется. Сергей Притула от Голоса, Ирина Верещук от Слуги народа и тот же Виталий Кличко так были  увлечены критикой друг друга, что Попова и не заметили. Представитель ОПЗЖ – единственный кандидат в мэры столицы, которого не поливали грязью. А его электорат – люди старшего возраста – самый дисциплинированный, на выборы ходит несмотря на коронавирус.

Провал слуг

Выборы в Киеве показательны и для другой тенденции этой кампании. Полного провала партии власти Слуга народа. Политсила Владимира Зеленского не выиграла мэрские выборы ни в одном областном центре. Последние шансы остаются только в Ужгороде, там будет второй тур, и представитель Слуги народа перед ним не является фаворитом.

Магии зеленого партийного бренда больше нет, как и магии Зеленского. Даже ролики на YouTube перестали работать. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент публично называл бандитом – не даст соврать. Бондаренко спокойно выигрывает выборы в родном городе после открытого конфликта с Офисом президента.

Провал Слуг и низкая явка: первые итоги местных выборов 2020

Анатолий Бондаренко

Не помогла и широко разрекламированная властью Большая стройка и поездки главы государства в регионы. Даже в родном для Зеленского Кривом Роге побеждает не представитель Слуги народа, а действующий мэр Юрий Вилкул, причем поддержка партии президента, по сравнению с парламентской кампанией в городе упала в два раза.

В том же Киеве в 2019 году на парламентских выборах слуги взяли 36,4% голосов и победили во всех без исключения мажоритарных округах. А на текущих выборах в Киевосовет партия власти еле дотянула всего до 10% — и это третье место после Удара и Евросолидарности. Ирина Верещук снимала видео в TikTok и летала на городом, в итоге, так и пролетев мимо победы.

— Мы стали свидетелями того, как всего лишь за один год, политическая сила, которая имела поддержку более 40% избирателей по стране — проиграла все. И теперь у Зеленского не простой выбор: спасать партию и себя или — только себя, — подчеркивает политолог Виктор Таран.

Эксперты прогнозируют, что контролировать фракцию монобольшинства в парламенте после местных выборов станет еще сложнее, ведь слуги могут убежать с тонущего корабля. Хотя, в партии власти, пока предпочитают не говорить о провале. Хотя бы публично.

— Мы не считаем местные выборы провалом Слуги народа. У нас есть 1 400 кандидатов на глав общин, давайте посмотрим на результаты по Украине в целом: по городским советам, по областным советам. И потом будем говорить о каких-то провалах, — отбивается от вопросов о проигрыше лидер партии Александр Корниенко.

Шанс Слуги народа и Банковой в попытке договориться с местными элитами и партиями мэров для формирования совместного большинства в горсоветах. Но далеко не везде это возможно. В Харькове и Днепре – точно нет. А вот в Одессе – вполне.

Поляризация страны

Но и на падении рейтинга Слуги народа проблемы власти после местных выборов не заканчиваются. Куда более серьезный вызов – поляризация страны и новая угроза пророссийского реванша на Востоке. Как бы Зеленский не рассказывал, что он сшивает страну новыми дорогами и мостами, результаты выборов показывают обратное.

— Набор партий, которые преодолели 5% барьер во Львове и Мариуполе, практически не совпадает. Избиратели смотрят различные пулы телеканалов, читают посты различных информационных пузырей и все меньше понимают друг друга. Сбалансировать политические интересы в зале Верховной Рады — все сложнее. Такая информационная децентрализация, — отмечает Игорь Попов.

Некоторые городские советы на Востоке и Юге страны после местных выборов действительно будут выглядеть устрашающе. Так, например, в Мариупольский горсовет проходят Блок Вадима Бойченко (партия действующего мэра), ОПЗЖ, Партия Шария и Слуга народа. В Одесский горсовет – Доверяй делам Труханова, ОПЗЖ, Слуга народа, Партия Шария и только одна затесавшаяся в эту компанию Европейская солидарность.

Місцеві вибори 2020

Фото: Dreamstime

В Харьковском горсовете – то же самое. Партия мэра – Блок Кернеса, ОПЗЖ, Шарий и ЕС. Такие конфигурации, когда откровенно пророссийские партии могут сформировать большинство в горсоветах, крайне опасны.  Да что говорить, если Неля Штепа, которая в 2014 году встречала с распростертыми объятиями боевиков в Славянске, вышла во второй тур мэрских выборов.

После шести лет войны Украины все быстрее скатывается к точке поляризации и разделения, в которой страна находилась в 2013 году перед Евромайданом. И это пугает.

Валерий Литонинский

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