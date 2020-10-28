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Факты / Украина / Общество

Студентам, которые не жили в общежитии на дистанционном обучении, вернут деньги

За студентами, которые уехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября, должно обязательно храниться место жительства.

Об этом сообщил в. и. о. министра образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Средства за период непроживания в общежитии должны вернуть студентам или засчитать как платеж на следующий период проживания.

— Учитывая автономию высших учебных заведений, мы рекомендовали по возможности освободить общежития.

Но прописали, что дети-сироты, дети из временно оккупированных территорий, с красной карантинной зоны, студенты, находящиеся на учебно-производственной практике или которые работают, иностранцы и лица без гражданства остаются проживать в общежитиях.

Шкарлет напомнил, что принудительно выселять студентов из общежитий не имеют права.

По словам главы министерства, многие студенты уже работают и им важно сохранить свое рабочее место.

Фото: Pexels

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