За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов’язково зберігатися місце проживання.

Про це повідомив т. в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Кошти за період непроживання в гуртожитку мають повернути студентам або зарахувати як платіж на наступний період проживання.

– Враховуючи автономію закладів вищої освіти, ми рекомендували за можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з червоної карантинної зони, студенти, які перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються проживати в гуртожитках.

Шкарлет нагадав, що примусово виселяти студентів із гуртожитків не мають права.

За словами очільника міністерства, багато студентів вже працюють і їм важливо зберегти своє робоче місце.