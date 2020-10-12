Студентов не будут принудительно выселять из общежитий на время каникул, несмотря на то, что именно общежития являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса.

Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

— Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас (студентов, — Ред.) из общежитий, и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства.

По словам главы министерства, многие студенты уже работают и им важно сохранить свое рабочее место.

В официальном документе МОН будет лишь рекомендация по отъезду из общежитий (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, красных карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студентов.