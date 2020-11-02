Верховная Рада оперативно присоединится к устранению конфликта, возникшего из-за скандального решения Конституционного суда Украины об отмене части антикоррупционной реформы.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета парламента.

— Сегодня состоялось совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента, и сегодня до конца дня, я думаю, будет зарегистрирован законопроект, который восстановит действие закона, связанного с электронным декларированием по состоянию на 27 октября 2020 года, и восстановит ст. 366 Уголовно-процессуального кодекса. Раде будет предоставлено два месяца на то, чтобы изучить и принять решение о нарушениях, которые были в судебном решении, — сказал Разумков.

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Скандальное решение КС

28 октября Конституционный суд признал неконституционными полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) по предоставлению открытого круглосуточного доступа к Единому государственному реестру деклараций чиновников.

Таким образом, Конституционный суд признал неконституционными п. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 47 Закона о предотвращении коррупции.

В частности, судьи признали несоответствующим Конституции положение о предоставлении НАПК открытого круглосуточного доступа к е-декларациям.

Конституционный суд также признал неконституционным положение, согласно которому разрешается просматривать, копировать и распечатывать информацию из е-деклараций.

Также Конституционный суд отменил уголовную ответственность за умышленное ложное декларирование активов или умышленное непредставление декларации (до двух лет лишения свободы).