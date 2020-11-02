Рада оперативно долучиться до вирішення конфлікту через рішення КСУ – Разумков

Верховна Рада оперативно долучиться до вирішення конфлікту, який виник через скандальне рішення Конституційного суду України щодо скасування частини антикорупційної реформи.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради парламенту.

– Сьогодні відбулася нарада з представниками усіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроектів вже на розгляді парламенту, і сьогодні до кінця дня, я думаю, буде зареєстровано законопроект, який відновить дію закону, пов’язаного з е-декларуванням станом на 27 жовтня 2020 року і відновить статтю 366 Кримінально-процесуального кодексу. Раді буде надано два місяці на те, щоб вивчити і ухвалити рішення щодо порушень, які були у судовому рішенні, – сказав Разумков.

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Скандальне рішення КС

28 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними повноваження Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) з надання відкритого цілодобового доступу до Єдиного державного реєстру декларацій чиновників.

Конституційний суд визнав неконституційними пункти 2 і 3 частини 1 статті 47 Закону про запобігання корупції.

Зокрема, судді визнали невідповідним Конституції положення про надання НАЗК відкритого цілодобового доступу до е-декларацій.

Конституційний суд також визнав неконституційним положення, згідно з яким дозволяється переглядати, копіювати і роздруковувати інформацію з е-декларацій.

Також Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за умисне помилкове декларування активів або умисне неподання декларації (до двох років позбавлення волі).