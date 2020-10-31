Е-декларирование в Украине не следует отменять – МВФ

Взаимодействие Международного валютного фонда и Украины в течение последних нескольких лет строится вокруг создания эффективной системы противодействия коррупции в нашей стране.

Сюда же входит запуск в 2016 году электронной системы декларирования доходов чиновниками, которую не стоит отменять, заявил представитель МВФ в ответ на запрос журналистов.

От того, насколько эффективно будут развиваться антикоррупционные институты, зависит программа stand-by для Украины, добавили в Фонде.

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Работа по программе продолжается

Украина и МВФ продолжают обсуждение нерешенных вопросов в отношении текущей программы stand-by, которая была утверждена 9 июня и должна быть пересмотрена четыре раза, сообщил представитель МВФ.

Дата миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша до сих пор неизвестна.

Ранее эксперты отмечали, что работа над программой фактически поставлена “на паузу”, в том числе, из-за появления проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Верховной Раде с налоговыми исключениями.

В то же время, по данным источников, решение Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы еще больше усложнит переговоры.